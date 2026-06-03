OM - Transfert de Greenwood : Un club étranger en fait une obsession !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mason Greenwood est sans contestation possible l'une des figures de proue du vestiaire de l'Olympique de Marseille. Néanmoins, son histoire à Marseille serait susceptible de s'arrêter là au vu de la tournure des évènements en coulisses et plus précisément de l'autre côté des Alpes dansl la capitale italienne selon Fabrizio Romano.

Cette saison, Mason Greenwood n'a pas su préserver le titre de meilleur buteur de l'histoire qu'il avait conjointement partagé avec Ousmane Dembélé en 2024/2025 grâce à ses 21 réalisations en championnat. Ce trophée de meilleur buteur est revenu à Esteban Lepaul avec ses 21 buts. Pour sa part, Greenwood a pointé à 16 buts dans un exercice aux multiples rebondissements à l'OM avec les départs successifs de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria puis de Medhi Benatia en fin de saison.

«J’espère pouvoir rester» Eliminé dès la phase de saison régulière de Ligue des champions ainsi qu'en quart de finale de Coupe de France avec l'OM, Mason Greenwood a traversé une passe délicate avec supposément certaines prises de tête entre lui et Habib Beye ainsi que Medhi Benatia, ex-directeur du football de l'Olympique de Marseille. Pour autant, il signifiait dans le cadre de la cérémonie des Trophées UNFP son souhait de poursuivre son aventure entamée en 2024 à l'OM. « Cette saison a parfois été difficile collectivement, surtout ces derniers mois, mais individuellement je pense avoir réalisé une bonne saison. Il y a des joueurs incroyables dans cette équipe type, donc c’est agréable de recevoir ce trophée. La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester ».