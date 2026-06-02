Mercato : Annoncé au PSG, Ibrahima Konaté tombe d’accord avec un autre club !

Axel Cornic

Actuellement à Clairefontaine pour préparer la Coupe du monde avec l’équipe de France, Ibrahima Konaté doit également s’occuper de son avenir. Car son contrat avec Liverpool se termine dans seulement quelques semaines et il va devoir se trouver un nouveau club, avec le Paris Saint-Germain qui aimerait s’attacher ses services. Mais le défenseur central semble avoir fait un autre choix...

Après un été 2025 assez calme, le PSG pourrait se montrer un peu plus entreprenant sur le mercato. On annonce en effet au moins une grosse recrue par ligne et cela semble notamment être le cas en défense, avec un joueur capable de prendre la relève d’un Marquinhos qui a récemment fêté ses 32 ans. Et Luis Campos souhaiterait miser une nouvelle fois sur un international français pour remplacer le capitane parisien.

Tout le monde veut Ibrahima Konaté Depuis plusieurs mois déjà, on parle d’un intérêt concret du PSG pour Ibrahima Konaté, défenseur central de Liverpool et de l’équipe de France. Et ça tombe bien, puisque son contrat se termine le 30 juin et lui comme son club ont déjà annoncé qu’il n’y aura pas de prolongation. Aucune indemnité de transfert à payer donc, ce qui rend sa signature encore plus intéressante. Evidemment, Paris n’est pas seul sur le coup, puisque la situation du Français de 27 ans serait suivi par les plus grands clubs de la planète.