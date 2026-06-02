Mercato : Annoncé au PSG, Ibrahima Konaté tombe d’accord avec un autre club !

Actuellement à Clairefontaine pour préparer la Coupe du monde avec l’équipe de France, Ibrahima Konaté doit également s’occuper de son avenir. Car son contrat avec Liverpool se termine dans seulement quelques semaines et il va devoir se trouver un nouveau club, avec le Paris Saint-Germain qui aimerait s’attacher ses services. Mais le défenseur central semble avoir fait un autre choix...
Après un été 2025 assez calme, le PSG pourrait se montrer un peu plus entreprenant sur le mercato. On annonce en effet au moins une grosse recrue par ligne et cela semble notamment être le cas en défense, avec un joueur capable de prendre la relève d’un Marquinhos qui a récemment fêté ses 32 ans. Et Luis Campos souhaiterait miser une nouvelle fois sur un international français pour remplacer le capitane parisien.
Tout le monde veut Ibrahima Konaté
Depuis plusieurs mois déjà, on parle d’un intérêt concret du PSG pour Ibrahima Konaté, défenseur central de Liverpool et de l’équipe de France. Et ça tombe bien, puisque son contrat se termine le 30 juin et lui comme son club ont déjà annoncé qu’il n’y aura pas de prolongation. Aucune indemnité de transfert à payer donc, ce qui rend sa signature encore plus intéressante. Evidemment, Paris n’est pas seul sur le coup, puisque la situation du Français de 27 ans serait suivi par les plus grands clubs de la planète.
Le Real Madrid a un accord, mais...
Mais l’issue de ce dossier semble d’ores et déjà être décidée. D’après les informations de Fabrizio Romano, le Real Madrid aurait déjà un accord verbal d’Ibrahima Konaté, qui après la France, l’Allemagne et l’Angleterre, semble vouloir poursuivre sa carrière en Espagne. Un contrat de quatre ans l’attendrait déjà à Madrid, mais son arrivée serait liée à la réélection ou non du président Florentino Pérez. Le spécialiste mercato explique sur X que le joueur aurait mis en stand-by des offres saoudienne, pour attendre les Madrilènes.