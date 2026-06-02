«Ça compromet fortement son arrivée» : Julian Alvarez ne viendra pas au PSG, les explications de Javier Pastore

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient quant à une possible arrivée de Julian Alvarez au PSG. Le buteur de l’Atlético de Madrid est également courtisé par le FC Barcelone et, à en croire Javier Pastore, son choix serait plutôt de rejoindre le Barça car il souhaiterait rester en Espagne, notamment par rapport à sa famille.

Après deux saisons du côté de l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez va-t-il connaître un nouveau club cet été ? Pour le moment c'est plutôt la tendance car le buteur argentin souhaiterait s’en aller et il est pisté par de nombreuses formations. Arsenal, le FC Barcelone ainsi que le PSG seraient sur la piste du champion du monde 2022 qui pourrait partir pour environ 150 M€.

Alvarez préfère rejoindre le FC Barcelone plutôt que le PSG Selon Javier Pastore, Julian Alvarez aurait pris sa décision pour son avenir. Dans L’Équipe de choc, Eric Rabesandratana a confié la raison pour laquelle le buteur de l’Atlético de Madrid ne rejoindra pas Paris selon l’ancien numéro 27 du club de la capitale. « J’ai discuté avec Pastore sur Alvarez justement pour comprendre, puisque je me dis : "Mais pourquoi il veut pas venir à Paris ?" Et en fait, il m’a expliqué que ce n’était pas spécialement lui qui ne voulait pas venir, c’est qu’il ne veut pas partir d’Espagne. Sa famille ne veut pas partir d’Espagne et donc derrière il y a toute l’organisation et le respect. C’est pour ça qu’il n’arrête pas de dire qu’il veut aller au Barça parce qu’il veut rester en Espagne et donc du coup ça compromet fortement son arrivée à Paris. »