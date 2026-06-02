Un transfert à 0€ annoncé à l'OM : La signature est imminente ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Sacha Lung aurait refusé de rempiler avec le RC Strasbourg. Conscient de la situation, l'OM aurait décidé d'en profiter pour recruter librement et gratuitement la pépite de 18 ans. S'il a la cote en Italie et en Allemagne, le jeune défenseur central préfère signer à Marseille.

Classé cinquième en Ligue 1, l'OM de Frank McCourt ne jouera pas la prochaine Ligue des Champions. En effet, le club olympien devra se contenter de la Ligue Europa. Pour faire bonne figure lors de l'exercice 2025-2026, l'OM devrait faire des emplettes lors du mercato estival, qui ouvrira ses portes le 15 juin. D'après Foot Mercato, les Marseillais seraient déjà en passe de boucler la signature d'une nouvelle pépite : Sacha Lung.

Transfert de Sacha Lung : L'OM est en discussions très avancées Selon les informations de Foot Mercato, Sacha Lung aurait refusé la proposition de contrat du RC Strasbourg. En fin de contrat le 30 juin, la pépite de 18 ans va donc changer de club librement et gratuitement cet été. Alerté par la situation du défenseur central français, l'OM souhaiterait en profiter pour le recruter. Et il serait déjà bien parti pour rafler la mise. A en croire le média français, l'écurie olympienne serait en discussions très avancées pour boucler le transfert à 0€ de Sacha Lung. Si le joueur aurait la cote en Italie et en Allemagne, il privilégierait un départ à l'OM.