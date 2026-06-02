Mercato : Après la finale de la Ligue des champions, le PSG défie Arsenal pour un transfert à 97M€ !

Alexis Brunet

Samedi, le PSG et Arsenal se sont affrontés en finale de la Ligue des champions et la rencontre a tourné à l’avantage des Parisiens qui se sont imposés aux tirs au but (1-1, 4 tab à 3). Après cela, c’est sur le mercato que l’équipe de Luis Enrique et celle de Mikel Arteta vont s’opposer, car les deux formations visent le même joueur : Mateus Fernandes.

Depuis samedi soir, le PSG a officiellement terminé sa saison en venant à bout d’Arsenal en finale de Ligue des champions. Toutefois, cela ne veut pas dire que le club de la capitale est en vacances. En effet, Luis Campos doit maintenant s’atteler à un immense chantier, celui du mercato estival. Le conseiller football parisien a d’ailleurs commencé à s’activer et plusieurs renforts pourraient arriver au sein du club de la capitale dans les prochains mois.

Arsenal et le PSG se disputent Mateus Fernandes Même si la finale de la Ligue des champions est maintenant passée, le PSG et Arsenal seraient toujours en concurrence, mais sur le mercato. En effet, selon les informations du journaliste Ben Jacobs, le champion d’Europe et les Gunners seraient tous les deux intéressés par le joueur de West Ham Mateus Fernandes, tout comme Manchester United. Le milieu de terrain portugais a de grandes chances de quitter les Hammers cet été car ces derniers ont été relégués en deuxième division à l’issue de la saison.