Mercato - Marquinhos sur le départ : Que doit faire le PSG après le sacre en Ligue des champions ?

La rédaction

Et de deux ! Ce samedi, Marquinhos a soulevé sa seconde Ligue des champions consécutive avec le PSG après avoir battu Arsenal sur la pelouse de Budapest. Seulement, l’aventure du défenseur central de 32 ans pourrait toucher à sa fin cet été. L’international auriverde fait l’objet de rumeurs de départ. Alors que doit faire le club de la capitale avec le Brésilien ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG a réalisé l’impensable ce samedi ! Le club de la capitale a battu Arsenal sur la pelouse de Budapest et a ainsi remporté sa seconde Ligue des champions consécutive. Capitaine devenu emblématique des Rouge-et-Bleu, Marquinhos a donc pu soulever la Coupe aux Grandes Oreilles une deuxième fois de suite. Seulement, l’aventure de l’international auriverde pourrait arriver à son terme cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur central de 32 ans fait l’objet de nombreuses rumeurs de départ.

Une fin de cycle pour Marquinhos au PSG ? Il faut dire que le Brésilien a tout gagné au sein de la formation parisienne. Marquinhos est arrivé en 2013 et a gravi tous les échelons au PSG, jusqu’à devenir capitaine après le départ de Thiago Silva. Et il restera à jamais le premier à avoir soulevé la Ligue des champions chez les Rouge-et-Bleu. Joueur le plus capé de l’histoire du club, le défenseur est assurément l’une des plus grandes légendes de l’équipe de Ligue 1. Son cycle pourrait ainsi arrivé à sa fin, et il serait peut-être temps pour le PSG de tourner la page.