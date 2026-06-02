Mercato - Marquinhos sur le départ : Que doit faire le PSG après le sacre en Ligue des champions ?

Et de deux ! Ce samedi, Marquinhos a soulevé sa seconde Ligue des champions consécutive avec le PSG après avoir battu Arsenal sur la pelouse de Budapest. Seulement, l’aventure du défenseur central de 32 ans pourrait toucher à sa fin cet été. L’international auriverde fait l’objet de rumeurs de départ. Alors que doit faire le club de la capitale avec le Brésilien ? C’est notre sondage du jour !
Le PSG a réalisé l’impensable ce samedi ! Le club de la capitale a battu Arsenal sur la pelouse de Budapest et a ainsi remporté sa seconde Ligue des champions consécutive. Capitaine devenu emblématique des Rouge-et-Bleu, Marquinhos a donc pu soulever la Coupe aux Grandes Oreilles une deuxième fois de suite. Seulement, l’aventure de l’international auriverde pourrait arriver à son terme cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur central de 32 ans fait l’objet de nombreuses rumeurs de départ.
Une fin de cycle pour Marquinhos au PSG ?
Il faut dire que le Brésilien a tout gagné au sein de la formation parisienne. Marquinhos est arrivé en 2013 et a gravi tous les échelons au PSG, jusqu’à devenir capitaine après le départ de Thiago Silva. Et il restera à jamais le premier à avoir soulevé la Ligue des champions chez les Rouge-et-Bleu. Joueur le plus capé de l’histoire du club, le défenseur est assurément l’une des plus grandes légendes de l’équipe de Ligue 1. Son cycle pourrait ainsi arrivé à sa fin, et il serait peut-être temps pour le PSG de tourner la page.
Le PSG prépare déjà sa succession sur le mercato
Le club de la capitale a d’ailleurs déjà commencé à explorer quelques pistes pour le remplacer. Le nom de Joel Ordonez (Club Brugge) a été évoqué. Ibrahima Konaté pourrait également être une bonne option puisqu’il va quitter Liverpool libre une fois son contrat arrivé à son terme le 30 juin prochain. Le PSG semble déjà être en train de préparer la succession de Marquinhos. Illya Zabarnyi avait été recruté dans cette optique l’été dernier.
Alors selon vous, que doit faire le PSG cet été avec Marquinhos après le second sacre en Ligue des champions ? À vos votes !