Départ du PSG : Un journaliste lâche une réponse très claire sur l’avenir de Marquinhos !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG va devoir gérer plusieurs dossiers chauds et notamment le cas Marquinhos. Après une deuxième Ligue des champions de suite, le club de la capitale pourrait se séparer de son capitaine, qui est souvent annoncé dans le viseur de l’Arabie saoudite depuis plusieurs mois. Toutefois, à en croire le journaliste Laurent Perrin, le Brésilien ne s’imaginerait pas quitter Paris.

À quoi ressemblera l’effectif du PSG la saison prochaine ? Fort d’une deuxième Ligue des champions, le club de la capitale s’installe de plus en plus comme une place forte en Europe, mais il aura besoin de quelques renforts cet été pour le rester encore un peu plus. Le groupe de Luis Enrique a besoin d’être régénéré après deux saisons assez longues et la Coupe du monde qui arrive.

Marquinhos veut rester au PSG Le PSG va donc devoir mettre la main au portefeuille, mais il pourrait également voir partir certains joueurs. Des rumeurs entourent Marquinhos, qui pourrait décider d’aller voir ailleurs avec le sens du devoir accompli après 13 ans à Paris et notamment deux Ligue des champions. Toutefois, à en croire le journaliste Laurent Perrin qui s’est exprimé lors d’un tchat organisé par Le Parisien, le Brésilien ne s’imagine pas quitter la capitale française cet été. « Je ne pense pas que Marquinhos ait l'intention de quitter Paris. Depuis deux ou trois ans, il y a régulièrement cette petite musique qui le pousse dehors. C’est surprenant. Marquinhos est heureux à Paris, il n’a pas envie de partir, il est sous contrat jusqu’en 2028 et il restera tant qu'on voudra de lui et qu'il se sentira au niveau. C'est ce qu'il nous avait confié en début de saison lors d'un Face aux lecteurs du Parisien. Il a 32 ans et Luis Enrique le gère parfaitement, en l’alignant pour les grands rendez-vous et en le mettant au repos en Ligue 1. »