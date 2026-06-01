Mercato - PSG : Le verdict tombe déjà pour le transfert de Julian Alvarez ?

Convoité sur le mercato estival, Julian Alvarez pourrait quitter l’Atlético de Madrid. Si le FC Barcelone semble tenir la corde dans ce dossier, le PSG est également intéressé par la venue de l’attaquant argentin. Mais alors que ce dernier hésiterait concernant l’intérêt parisien à son égard, cette piste pourrait rapidement prendre fin à Paris.
Ayant remporté une seconde Ligue des Champions consécutive samedi soir, le PSG pourrait désormais se montrer offensif sur le mercato. Du côté du club parisien et de Luis Enrique, on serait très intéressés par la venue de Julian Alvarez cet été. Âgé de 26 ans, l’attaquant argentin aurait déjà affirmé sa volonté de quitter l’Atlético de Madrid dans les prochains mois. Pour le moment, deux cadors européens se détachent concernant la signature de « l’Araignée » : le FC Barcelone et le PSG donc.
Alvarez hésitant avec le PSG
Cependant, ce dimanche, l’Equipe a révélé que malgré un intérêt prononcé du PSG à son égard, Julian Alvarez hésiterait à rejoindre les doubles champions d’Europe en titre. Et cette incertitude, les dirigeants du club de la capitale n’aiment pas du tout cela. Comme confirmé par le journaliste Laurent Perrin du Parisien ce lundi, le club parisien pourrait rapidement passer à autre chose si Alvarez hésite trop à le rejoindre.
« Si Juan Alvarez hésite, envoie un signal à un autre club, je peux vous assurer que le dossier sera vite classé »
« Avec Luis Enrique et Luis Campos, la règle est très claire : on ne recrute que des joueurs qui ont une envie folle de jouer à Paris. Quand Campos a appelé Pacho, l'Équatorien a immédiatement pris un avion pour venir le rencontrer. Si Juan Alvarez hésite, envoie un signal à un autre club, je peux vous assurer que le dossier sera vite classé. Il y a deux ans, Campos s'était mis d'accord avec Rayan Cherki. L'ancien Lyonnais a hésité et les dirigeants parisiens ont ensuite appris qu'il discutait avec Dortmund. Il paraît que Campos a pris son téléphone pour le pourrir et lui dire qu'il ne jouerait jamais pour le PSG. Bref, Alvarez semble plutôt prendre la direction du Barça », a ainsi confié Laurent Perrin au cours d'une session de questions réponses avec les lecteurs du quotidien.