Mercato - PSG : Le verdict tombe déjà pour le transfert de Julian Alvarez ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Convoité sur le mercato estival, Julian Alvarez pourrait quitter l’Atlético de Madrid. Si le FC Barcelone semble tenir la corde dans ce dossier, le PSG est également intéressé par la venue de l’attaquant argentin. Mais alors que ce dernier hésiterait concernant l’intérêt parisien à son égard, cette piste pourrait rapidement prendre fin à Paris.

Ayant remporté une seconde Ligue des Champions consécutive samedi soir, le PSG pourrait désormais se montrer offensif sur le mercato. Du côté du club parisien et de Luis Enrique, on serait très intéressés par la venue de Julian Alvarez cet été. Âgé de 26 ans, l’attaquant argentin aurait déjà affirmé sa volonté de quitter l’Atlético de Madrid dans les prochains mois. Pour le moment, deux cadors européens se détachent concernant la signature de « l’Araignée » : le FC Barcelone et le PSG donc.

Alvarez hésitant avec le PSG Cependant, ce dimanche, l’Equipe a révélé que malgré un intérêt prononcé du PSG à son égard, Julian Alvarez hésiterait à rejoindre les doubles champions d’Europe en titre. Et cette incertitude, les dirigeants du club de la capitale n’aiment pas du tout cela. Comme confirmé par le journaliste Laurent Perrin du Parisien ce lundi, le club parisien pourrait rapidement passer à autre chose si Alvarez hésite trop à le rejoindre.