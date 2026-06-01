Mercato : Un joueur de l’OM a acté son départ… mais peut rester à une condition !

Arrivé à l’été 2024 en provenance des Go Ahead Eagles, Jeffrey de Lange doit se contenter d’un rôle de doublure depuis qu’il est à l’OM, mais aimerait retrouver une place de numéro 1, à Marseille ou ailleurs. La tendance est donc à un départ pour le portier néerlandais, à moins que son compère Geronimo Rulli ne s’en aille avant lui.
À l’OM, l’avenir et les contours du futur effectif sont encore flous, même au poste de gardien de but. Depuis l’été 2024 et leur arrivée en provenance de l’Ajax Amsterdam et des Go Ahead Eagles, c’est le duo composé de Geronimo Rulli (34 ans) et Jeffrey de Lange (28 ans) qui officie dans les cages marseillaises, même si le second nommé a très peu joué, se contentant des matchs de Coupe de France et de quelques rencontres de Ligue 1.
L’OM va devoir trancher entre Rulli et De Lange
Comme indiqué par La Provence, Jeffrey de Lange aspire à retrouver un poste de numéro un, qu’il a occupé uniquement lors de ses deux saisons avec les Go Ahead Eagles pour le moment. Le Néerlandais ne veut pas être une doublure pour une troisième saison d’affilée et pourrait donc partir cet été, à moins que l’OM ne décide de se séparer de Geronimo Rulli. Parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste la saison dernière, l’international argentin (7 sélections) a plus de références que son coéquipier, mais sort d’un exercice 2025-2026 compliqué.
Benatia avait discuté d’une prolongation avec De Lange
Deux joueurs dont le contrat prend fin en juin 2027, même si La Provence indiquait début mai qu’avant son départ, Medhi Benatia avait entamé des discussions avec Jeffrey de Lange dans l’optique d’une prolongation. Reste à savoir si le nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi, est sur la même longueur d’onde, ainsi que le prochain entraîneur, Bruno Genesio faisant office de favori, bien que le club n’ait pas donné de nouvelle à Habib Beye concernant son futur pour le moment.