Mercato : Un joueur de l’OM a acté son départ… mais peut rester à une condition !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2024 en provenance des Go Ahead Eagles, Jeffrey de Lange doit se contenter d’un rôle de doublure depuis qu’il est à l’OM, mais aimerait retrouver une place de numéro 1, à Marseille ou ailleurs. La tendance est donc à un départ pour le portier néerlandais, à moins que son compère Geronimo Rulli ne s’en aille avant lui.

À l’OM, l’avenir et les contours du futur effectif sont encore flous, même au poste de gardien de but. Depuis l’été 2024 et leur arrivée en provenance de l’Ajax Amsterdam et des Go Ahead Eagles, c’est le duo composé de Geronimo Rulli (34 ans) et Jeffrey de Lange (28 ans) qui officie dans les cages marseillaises, même si le second nommé a très peu joué, se contentant des matchs de Coupe de France et de quelques rencontres de Ligue 1.

L’OM va devoir trancher entre Rulli et De Lange Comme indiqué par La Provence, Jeffrey de Lange aspire à retrouver un poste de numéro un, qu’il a occupé uniquement lors de ses deux saisons avec les Go Ahead Eagles pour le moment. Le Néerlandais ne veut pas être une doublure pour une troisième saison d’affilée et pourrait donc partir cet été, à moins que l’OM ne décide de se séparer de Geronimo Rulli. Parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste la saison dernière, l’international argentin (7 sélections) a plus de références que son coéquipier, mais sort d’un exercice 2025-2026 compliqué.