Départ de l’OM : La situation inatendue pour Habib Beye…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son départ du LOSC a été officialisé la semaine dernière, Bruno Genesio est pressenti pour devenir le nouvel entraîneur de l’OM la saison prochaine, où il remplacerait Habib Beye. Deux semaines après la fin de l’exercice 2025-2026 et la victoire face à Rennes, le technicien sénégalais n’a d’ailleurs toujours pas eu de nouvelle du club concernant son avenir.

Après avoir intronisé son nouveau président, Stéphane Richard, l’OM tient également le successeur de Medhi Benatia en la personne de Grégory Lorenzi, qui a officiellement pris ses fonctions de directeur sportif jeudi dernier. Un nouvel entraîneur est également attendu et, en ce sens, la piste la plus chaude mène à Bruno Genesio, dont le départ du LOSC, où il est en fin de contrat, a été annoncé la semaine passée.

Beye toujours dans l’attente de la décision de l’OM Si Foot Mercato indiquait que l’ancien entraîneur de l’OL et du Stade Rennais se rapprochait de plus en plus de l’OM, qui espère boucler son arrivée prochainement, qu’en est-il d’Habib Beye ? Car, d’après les informations de La Provence, le technicien sénégalais, sous contrat jusqu’en juin 2027, n’a toujours pas eu de nouvelle du club concernant son avenir et une éventuelle rupture de son bail, deux semaines après le dernier match de la saison face à Rennes (3-1). Si la tendance est à une arrivée de Bruno Genesio, le technicien sénégalais de son côté n’est toujours pas fixé.