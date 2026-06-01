Départ de l’OM : La situation inatendue pour Habib Beye…

Alors que son départ du LOSC a été officialisé la semaine dernière, Bruno Genesio est pressenti pour devenir le nouvel entraîneur de l’OM la saison prochaine, où il remplacerait Habib Beye. Deux semaines après la fin de l’exercice 2025-2026 et la victoire face à Rennes, le technicien sénégalais n’a d’ailleurs toujours pas eu de nouvelle du club concernant son avenir.
Après avoir intronisé son nouveau président, Stéphane Richard, l’OM tient également le successeur de Medhi Benatia en la personne de Grégory Lorenzi, qui a officiellement pris ses fonctions de directeur sportif jeudi dernier. Un nouvel entraîneur est également attendu et, en ce sens, la piste la plus chaude mène à Bruno Genesio, dont le départ du LOSC, où il est en fin de contrat, a été annoncé la semaine passée.
Beye toujours dans l’attente de la décision de l’OM
Si Foot Mercato indiquait que l’ancien entraîneur de l’OL et du Stade Rennais se rapprochait de plus en plus de l’OM, qui espère boucler son arrivée prochainement, qu’en est-il d’Habib Beye ? Car, d’après les informations de La Provence, le technicien sénégalais, sous contrat jusqu’en juin 2027, n’a toujours pas eu de nouvelle du club concernant son avenir et une éventuelle rupture de son bail, deux semaines après le dernier match de la saison face à Rennes (3-1). Si la tendance est à une arrivée de Bruno Genesio, le technicien sénégalais de son côté n’est toujours pas fixé.
Genesio, une arrivée déjà validée au sein du vestiaire
Et voir arriver celui qui a passé les deux dernières saisons sur le banc du LOSC semble d’ailleurs enchanter pas mal de joueurs au sein du vestiaire de l’OM, notamment Amine Gouiri. « Les échos que j’ai, c’est qu’il y a pas mal de joueurs qui sont pour l’arrivée de Genesio. Un mec comme Gouiri par exemple, par rapport à tout ce qui s’est passé avec Galtier, etc. », déclarait Walid Acherchour dans Génération After sur RMC. « Au-delà de Gouiri, Genesio, sa grande force, c’est qu’il est très apprécié des joueurs. Je n’ai pas un mec du milieu qui l’a côtoyé dans un vestiaire qui m’a critiqué Genesio. Protecteur, humain incroyable… »