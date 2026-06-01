Le PSG va dégainer pour Julian Alvarez, son transfert va couter très cher !

Amadou Diawara

Alors que la finale de la Ligue des Champions est passée, la direction du PSG devrait lancer les hostilités pour boucler la signature de Julian Alvarez. En effet, le club de la capitale compterait formuler une offre pour arracher l'attaquant argentin à l'Atlético de Madrid, qui réclamerait plus de 100M€.

Lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a tenté de recruter Julian Alvarez, sans succès. Malheureusement pour le club de la capitale, l'attaquant de 26 ans a préféré signer à l'Atlético de Madrid. Pour rappel, les Colchoneros ont fait plier les Citizens grâce à une offre avoisinant les 75M€.

Transfert d'Alvarez : Le PSG va passer à l'offensive Snobé par Julian Alvarez il y a deux ans, le PSG n'a pas pour autant tiré un trait sur lui. En effet, Luis Campos aurait réactivé la piste menant à l'international argentin, et ce, pour l'offrir à Luis Enrique cet été. D'après les indiscrétions de SPORT, la direction sportive du PSG aurait rencontré Fernando Hidalgo dernièrement. Comme révélé par le média espagnol, l'écurie rouge et bleu a manifesté son intérêt auprès de l'agent de Julian Alvarez, avant de lui faire une demande. Alors que le PSG a disputé la finale de la Ligue des Champions, un report des négociations a été réclamé, et ce, pour éviter des tensions en interne susceptibles de perturber la préparation de ce match on ne peut plus important.