Le PSG va dégainer pour Julian Alvarez, son transfert va couter très cher !

Alors que la finale de la Ligue des Champions est passée, la direction du PSG devrait lancer les hostilités pour boucler la signature de Julian Alvarez. En effet, le club de la capitale compterait formuler une offre pour arracher l'attaquant argentin à l'Atlético de Madrid, qui réclamerait plus de 100M€.
Lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a tenté de recruter Julian Alvarez, sans succès. Malheureusement pour le club de la capitale, l'attaquant de 26 ans a préféré signer à l'Atlético de Madrid. Pour rappel, les Colchoneros ont fait plier les Citizens grâce à une offre avoisinant les 75M€.
Transfert d'Alvarez : Le PSG va passer à l'offensive
Snobé par Julian Alvarez il y a deux ans, le PSG n'a pas pour autant tiré un trait sur lui. En effet, Luis Campos aurait réactivé la piste menant à l'international argentin, et ce, pour l'offrir à Luis Enrique cet été. D'après les indiscrétions de SPORT, la direction sportive du PSG aurait rencontré Fernando Hidalgo dernièrement. Comme révélé par le média espagnol, l'écurie rouge et bleu a manifesté son intérêt auprès de l'agent de Julian Alvarez, avant de lui faire une demande. Alors que le PSG a disputé la finale de la Ligue des Champions, un report des négociations a été réclamé, et ce, pour éviter des tensions en interne susceptibles de perturber la préparation de ce match on ne peut plus important.
L'Atlético réclame bien plus de 100M€ pour Alvarez
Selon les informations de SPORT, l'Atlético de Madrid attendrait patiemment qu'une offre dépassant largement les 100M€ soit dégainée pour le transfert de Julian Alvarez. Sacré pour la deuxième année de suite en Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi devrait bientôt passer à l'action et faire une proposition officielle aux Colchoneros pour son numéro 19. Reste à savoir quelle si Julian Alvarez acceptera de rejoindre le PSG cette fois.