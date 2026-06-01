Transfert au PSG : Al-Khelaïfi déroule le tapis rouge à Eli Junior Kroupi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A 19 ans, Eli Junior Kroupi a disposé du talent et de la maturité nécessaire pour prouver dans le championnat le plus concurrentiel au monde qu’il avait ce qu’il fallait pour briller. Avec ses 13 butrs en Premier League, l’attaquant français fait tourner quelques têtes sur le marché y compris au PSG. Du président à l’entraîneur, on validerait sa venue très compliquée à mener à bien en coulisses.

Dans trois semaines, Eli Junior Kroupi soufflera sa 20ème bougie. Meilleur joueur de Ligue 2 en 2025 avec le FC Lorient, l’international espoir français a confirmé tout le bien que pensaient les observateurs de lui avec une première saison réussie en Premier League à Bournemouth avec 13 buts marqués dans l’élite du football anglais. Le polyvalent attaquant a joué un rôle clé dans la qualification des Cherries en Ligue Europa. De quoi donner des idées à plusieurs écuries européennes dont le PSG.

Al-Khelaïfi, Campos et Enrique tous sur la même longueur d’onde pour accueillir Eli Junior Kroupi Eli Junior Kroupi serait tout simplement un coup de cœur général au sein du club de la capitale. De l’entraîneur Luis Enrique au président Nasser Al-Khelaïfi en passant bien évidemment par le patron de la section sportive Luis Campos, tous seraient sur le pont et prêts à accueillir le jeune talent français au Campus PSG attaquant capable d’évoluer à plusieurs postes, un critère de recherche important du Paris Saint-Germain.