Mercato : Champion d'Europe avec le PSG, Lucas Chevalier est poussé vers la sortie ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il ne sera pas du voyage avec les cinq autres joueurs du PSG pour l'Amérique du nord. La Coupe du monde arrive à grands pas, mais Lucas Chevalier la suivra en tant que simple télespectateur et non acteur après sa non-sélection pour le Mondial, choix de Didier Deschamps. Un transfert dès cet été pour Chevalier après un déclassement au Paris Saint-Germain ? C'est le débat du moment.

Il fut un temps où Lucas Chevalier occupait les buts du PSG que ce soit en Ligue 1 ou lors des affiches de Ligue des champions. Néanmoins, après un début de saison poussif avec des performances mitigées, Luis Enrique a pris la décision de relancer Matvey Safonov, ancienne doublure de Gianluigi Donnarumma. Choix payant puisque le portier russe a été l'un des artisans de la nouvelle Ligue des champions remportée par le Paris Saint-Germain samedi soir à Budapest face à Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but).

«La question se pose de sortir potentiellement Lucas Chevalier» Et maintenant ? Lucas Chevalier a perdu sa place de titulaire au PSG et dans le groupe de l'équipe de France pour cette Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du nord (11 juin-19 juillet). Après la finale de C1 en Hongrie, le journaliste de L'Equipe Giovanni Castaldi a affirmé à L'Equipe du soir qu'un départ de Chevalier du Paris Saint-Germain était une option à ne pas négliger à deux semaines de l'ouverture du mercato estival. « Pour ce qui est des gardiens, la question se pose de sortir potentiellement Lucas Chevalier et de faire grimper Renato Marin parce qu'ils croient beaucoup au potentiel du jeune portier parisien ».