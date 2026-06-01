Mercato : Champion d'Europe avec le PSG, Lucas Chevalier est poussé vers la sortie ?

Il ne sera pas du voyage avec les cinq autres joueurs du PSG pour l'Amérique du nord. La Coupe du monde arrive à grands pas, mais Lucas Chevalier la suivra en tant que simple télespectateur et non acteur après sa non-sélection pour le Mondial, choix de Didier Deschamps. Un transfert dès cet été pour Chevalier après un déclassement au Paris Saint-Germain ? C'est le débat du moment.
Il fut un temps où Lucas Chevalier occupait les buts du PSG que ce soit en Ligue 1 ou lors des affiches de Ligue des champions. Néanmoins, après un début de saison poussif avec des performances mitigées, Luis Enrique a pris la décision de relancer Matvey Safonov, ancienne doublure de Gianluigi Donnarumma. Choix payant puisque le portier russe a été l'un des artisans de la nouvelle Ligue des champions remportée par le Paris Saint-Germain samedi soir à Budapest face à Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but).
«La question se pose de sortir potentiellement Lucas Chevalier»
Et maintenant ? Lucas Chevalier a perdu sa place de titulaire au PSG et dans le groupe de l'équipe de France pour cette Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du nord (11 juin-19 juillet). Après la finale de C1 en Hongrie, le journaliste de L'Equipe Giovanni Castaldi a affirmé à L'Equipe du soir qu'un départ de Chevalier du Paris Saint-Germain était une option à ne pas négliger à deux semaines de l'ouverture du mercato estival. « Pour ce qui est des gardiens, la question se pose de sortir potentiellement Lucas Chevalier et de faire grimper Renato Marin parce qu'ils croient beaucoup au potentiel du jeune portier parisien ».
«Je suis persuadé que Luis Enrique se dit qu'il a trois gardiens jeunes, dynamiques forts et homogènes»
Néanmoins, Walid Acherchour a développé une tout autre approche pendant son passage sur le passage sur le plateau de l'After Foot dimanche soir. « La question du gardien, il faudra voir sur le marché parce que je reste persuadé qu'il faut lui tirer son chapeau. Le maillot du PSG était très lourd à porter pour Chevalier, et bien plus léger pour lui. Même si parfois c'est un peu kamikaze, il a été important, décisif contre Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich, avec ses défauts. Je suis persuadé que ce n'est pas terminé pour lui avec Luis Enrique. Renato Marin a fait des matchs sur la fin de saison où il a été très bon. Ce jeune de 19 ans a de grosses qualités et je suis persuadé que Luis Enrique se dit qu'il a trois gardiens jeunes, dynamiques forts et homogènes. Si tu n'as pas mieux sur le marché, je ne vois pas pourquoi tu irais chercher un autre gardien sur un marché compliqué ».