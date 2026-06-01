Daniel Riolo balance sur l'arbitrage en Ligue des champions : «Le PSG c'est le nouveau Real Madrid»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant des années, et encore aujourd'hui, le Real Madrid dispose d'une réputation de club avantagé par les décisions arbitrales en Ligue des champions. Lors des prolongations de la finale de C1 entre le PSG et Arsenal samedi soir (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), une situation a beaucoup fait parler au point où Daniel Riolo a fait un parallèle entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sur la question de l'arbitrage sur la plus belle des scènes européennes.

Dans l'histoire, à jamais. Le Paris Saint-Germain est seulement devenu le 9ème club à réaliser un back-to-back en Ligue des champions. Ce samedi 30 mai, dans une finale hâchée à Budapest, le PSG a longtemps buté sur le bloc défensif d'Arsenal. Il a fallu une erreur dans l'intervention de Cristhian Mosquera sur Khvicha Kvaratskhelia pour que le Paris Saint-Germain égalise en seconde période grâce à un penalty transformé par Ousmane Dembélé.

«C'est le nouveau Real Madrid le PSG, ils ne peuvent pas se plaindre des arbitres» La décision ne s'est faite qu'au terme d'une séance de tirs au but remportée par le Paris Saint-Germain qui a mis quatre tentatives contre seulement trois pour les Gunners. Mais avant cela, une situation litigieuse a eu lieu dans la surface de réparation de Matvey Safonov pendant les prolongations. Nuno Mendes et Noni Madueke se sont accrochés et l'ailier anglais s'est écroulé dans la surface après une charge dans son dos. L'arbitre Daniel Siebert n'a pas sifflé penalty, ce qui aurait été tout sauf scandaleux du point de vue de Daniel Riolo. « L'arbitrage de la seconde période favorable au Paris Saint-Germain ? Ca, depuis le début, on le dit. C'est le nouveau Real Madrid le PSG, ils ne peuvent pas se plaindre des arbitres. Le penalty sur Madueke peut être sifflé. C'est le nouveau Real ». a assuré l'éditorialiste de RMC pendant le débriefing de l'After Foot samedi soir.