PSG/Arsenal : Après la finale, Walid Acherchour réclame «un contrat à vie» pour un joueur de Luis Enrique !

Entre RMC et le plateau du Winamax FC, Walid Acherchour a réagi à chaud à la finale de Ligue des champions remportée par le PSG samedi soir à Budapest en venant à bout d'un Arsenal qui s'est contenté de faire capoter l'animation offensive du Paris Saint-Germain sans réelle proposition de jeu (1-1 puis 4-3 aux tirs aux but). Dans la douleur, Joao Neves a su se hisser au-dessus de la mêlée et mériterait même un contrat spécial.
Il n'a pas été élu homme du match. L'UEFA a décerné cette distinction de MVP de la finale de Ligue des champions face à Arsenal (1-1 puis 4-3 pour le PSG) à Vitinha. Et pourtant, son compère dans l'entrejeu parisien et jeune compatriote portugais Joao Neves était le meilleur joueur du match pour bien des observateurs à l'instar de Walid Acherchour. Le journaliste de RMC a réclamé un contrat inédit pour l'international portugais de 21 ans au PSG.
«Ce mec là doit terminer capitaine du club»
Dans le débriefing du Winamax FC, Walid Acherchour a pris la parole quelques minutes après le sacre du PSG à Budapest samedi. A ses yeux, Joao Neves est tout simplement un joueur à part qui doit bénéficier d'une situation contractuelle à part avec à terme le brassard de capitaine au bras. « C'est fatigant à défendre, fatigant quand tu n'as pas le ballon face à lui. Il nous fait une finale d'exception. La mentalité... Ce mec là doit terminer capitaine du club. C'est un contrat à vie pour Joao Neves. C'est un CDI ».
«Je suis complètement fan de ce mec»
Walid Acherchour regrette que Joao Neves ne soit pas respecté à sa juste valeur, prouvant même lors des grosses échéances qu'il a ce qu'il faut pour tirer l'effectif vers le haut dans des situations compliquées comme face à Arsenal. De quoi rendre le journaliste du Winamax FC totalement « fan » de l'international français. « C'est sous-côté Joao Neves par rapport à ce qu'il fait et réalise balle au pied. Joao Neves te dit : "c'est bien beau, mais les fashion mettez-vous sur le côté, c'est ma finale. Je vais décider de qui va impacter le milieu de terrain, et ça va être moi". Je suis complètement fan de ce mec ».