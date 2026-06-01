PSG/Arsenal : Après la finale, Walid Acherchour réclame «un contrat à vie» pour un joueur de Luis Enrique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre RMC et le plateau du Winamax FC, Walid Acherchour a réagi à chaud à la finale de Ligue des champions remportée par le PSG samedi soir à Budapest en venant à bout d'un Arsenal qui s'est contenté de faire capoter l'animation offensive du Paris Saint-Germain sans réelle proposition de jeu (1-1 puis 4-3 aux tirs aux but). Dans la douleur, Joao Neves a su se hisser au-dessus de la mêlée et mériterait même un contrat spécial.

Il n'a pas été élu homme du match. L'UEFA a décerné cette distinction de MVP de la finale de Ligue des champions face à Arsenal (1-1 puis 4-3 pour le PSG) à Vitinha. Et pourtant, son compère dans l'entrejeu parisien et jeune compatriote portugais Joao Neves était le meilleur joueur du match pour bien des observateurs à l'instar de Walid Acherchour. Le journaliste de RMC a réclamé un contrat inédit pour l'international portugais de 21 ans au PSG.

«Ce mec là doit terminer capitaine du club» Dans le débriefing du Winamax FC, Walid Acherchour a pris la parole quelques minutes après le sacre du PSG à Budapest samedi. A ses yeux, Joao Neves est tout simplement un joueur à part qui doit bénéficier d'une situation contractuelle à part avec à terme le brassard de capitaine au bras. « C'est fatigant à défendre, fatigant quand tu n'as pas le ballon face à lui. Il nous fait une finale d'exception. La mentalité... Ce mec là doit terminer capitaine du club. C'est un contrat à vie pour Joao Neves. C'est un CDI ».