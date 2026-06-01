«Beaucoup de pilotes m’ont envoyé des messages» : Max Verstappen révèle plusieurs propositions loin de la F1 !

Pierrick Levallet

En difficulté en début de saison, Max Verstappen n’a pas caché son intérêt grandissant pour d’autres horizons du sport automobile. Le quadruple champion du monde a notamment participé aux 24 Heures Nürburgring récemment. Et le Néerlandais a avoué avoir été contacté par plusieurs pilotes pour des projets loin de la F1.

Le début de saison de F1 a été marqué par la colère de Max Verstappen face à la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le Néerlandais n’a pas hésité à afficher son mécontentement, en comparant les voitures à des « Formule E sous stéroïdes ». En parallèle, le pilote de Red Bull n’a pas caché son intérêt grandissant pour d’autres horizons du sport automobile. Le quadruple champion du monde a notamment participé aux 24 Heures Nürburgring récemment. George Russell n’avait alors pas manqué d’expliquer qu’il aimerait bien faire la même chose. L’idée d’un duo en Endurance entre les deux pilotes a alors été évoquée. Mais Max Verstappen s’est montré plutôt clair sur le sujet, indiquant qu’il avait reçu d’autres propositions loin de la F1.

«Nous sommes dans une position un peu différente à ce niveau-là» « Un duo avec George Russell en Endurance ? Oui, mais je pense aussi que je suis dans une situation un peu différente, n’est-ce pas ? J’ai remporté des championnats en F1 et, bien sûr, je suis également très impliqué dans l’ensemble de mon projet GT3. Je pense donc que nous sommes dans une position un peu différente à ce niveau-là » a d’abord confié le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.