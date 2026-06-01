L’OM peut garder Mason Greenwood : S’en séparer n’est «pas une obligation absolue» !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Mason Greenwood est aujourd’hui un joueur de l’OM, le sera-t-il encore la saison prochaine ? A l’approche du mercato estival, l’avenir de l’Anglais fait l’objet de nombreuses rumeurs et il est de plus en plus question d’un départ du numéro 10 marseillais, notamment pour des raisons financières. Mais voilà que si l’OM venait à conserver Greenwood, cela pourrait finalement ne pas être si grave que cela.

Nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi a déjà plusieurs dossiers à régler, à commencer par celui de Mason Greenwood. A propos de l’Anglais, celui qui a remplacé Medhi Benatia a d’ailleurs expliqué : « Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion. S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties ».

Quel avenir pour Greenwood ? Partira ? Ne partira pas ? Telle est donc aujourd’hui la question concernant Mason Greenwood. Si certains expliquent que l’Anglais voudrait rester à l’OM, d’autres annoncent que son départ serait obligatoire. En effet, le club phocéen n’étant pas qualifié pour la Ligue des Champions, il faut faire rentrer de l’argent dans les caisses et Greenwood étant l’une des grosses valeurs marchandes du club, s’en séparer pourrait être la solution. Néanmoins, il ne faut pas oublier que Manchester United récupérera 40% de ce transfert.