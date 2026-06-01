L’OM peut garder Mason Greenwood : S’en séparer n’est «pas une obligation absolue» !  

Si Mason Greenwood est aujourd’hui un joueur de l’OM, le sera-t-il encore la saison prochaine ? A l’approche du mercato estival, l’avenir de l’Anglais fait l’objet de nombreuses rumeurs et il est de plus en plus question d’un départ du numéro 10 marseillais, notamment pour des raisons financières. Mais voilà que si l’OM venait à conserver Greenwood, cela pourrait finalement ne pas être si grave que cela.
Nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi a déjà plusieurs dossiers à régler, à commencer par celui de Mason Greenwood. A propos de l’Anglais, celui qui a remplacé Medhi Benatia a d’ailleurs expliqué : « Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion. S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties ».
Quel avenir pour Greenwood ?
Partira ? Ne partira pas ? Telle est donc aujourd’hui la question concernant Mason Greenwood. Si certains expliquent que l’Anglais voudrait rester à l’OM, d’autres annoncent que son départ serait obligatoire. En effet, le club phocéen n’étant pas qualifié pour la Ligue des Champions, il faut faire rentrer de l’argent dans les caisses et Greenwood étant l’une des grosses valeurs marchandes du club, s’en séparer pourrait être la solution. Néanmoins, il ne faut pas oublier que Manchester United récupérera 40% de ce transfert.
« S’ils ne le vendent pas, ça ne serait pas non plus une catastrophe industrielle »
L’OM pourrait donc se séparer de Mason Greenwood pour des raisons financières, afin d’assainir ses finances et avoir des liquidités pour le mercato à venir. Le fait est que le club phocéen pourrait également très bien décidé de conserver l’Anglais. A ce propos, sur le plateau de L’Equipe du Soir, Mélissandre Gomez a expliqué : « Vendre Greenwood est-il une obligation pour financer le mercato de l’OM ? Vendre Greenwood, est-ce que c’est une obligation pour financer le mercato, ça voudrait dire que s’ils n’arrivaient pas à lui trouver une porte de sortie, ce qui est probable car on a du mal à lui trouver une porte de sortie en Angleterre avec son histoire, ils ne pourraient pas du tout recruter s’ils ne le vendent pas. Donc non ce n’est pas une obligation absolue. Ça ferait du bien aux finances même si il y a 40% qui appartiennent à Manchester United. Evidemment que comme l’été dernier, s’il y a une opportunité de le vendre, ils le vendront, mais s’ils ne le vendent pas, ça ne serait pas non plus une catastrophe industrielle ». De son côté, Grégory Schneider a lui dit à propos de Greenwood : « J’entends la même chose chaque année, il faut qu’ils vendent, ils sont à la rue et chaque année, McCourt vient et met 80 plaques et efface l’ardoise. Je ne vois pas pourquoi ça se passerait différemment cette année. Si tu vends Greenwood, 50M€, il y en a 20 pour Manchester United, donc ça fait 30, je ne vois pas ça comme décisif pour la construction d’un effectif ».