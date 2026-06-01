Zinedine Zidane : «C’est le truc à aller chercher» désormais pour le PSG !

Ce samedi, le PSG a réalisé une exploit exceptionnelle en remportant sa deuxième Ligue des Champions consécutive. En finale, le club de la capitale a battu Arsenal aux tirs au but. Luis Enrique et ses joueurs ont ainsi conservé leur couronne, mais voilà qu’ils ne veulent désormais pas en rester là. L’objectif est désormais de réaliser le three peat comme ce qu’avait pu faire Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid.
L’année dernière, le PSG avait écrit son histoire en remportant sa première Ligue des Champions, et voilà que cette année, le club de la capitale a écrit l’histoire du football. En effet, la formation parisienne a réussi l’exploit de remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive, ce que très peu de clubs ont réussi à faire par le passé. Mais à peine la victoire face à Arsenal obtenu, le PSG a déjà annoncé son intention de revenir l’année prochaine et de réaliser ainsi le triplé.
Le triplé après le back-to-back !
Pour Bixente Lizarazu, ce triplé en Ligue des Champions doit être l’objectif du PSG la saison prochaine. De cette manière, le club de la capitale pourrait ainsi égaler le Real Madrid du Zinedine Zidane, qui avait réalisé cet exploit en 2016, 2017 et 2018. « Qu'est-ce que le PSG peut ambitionner maintenant ? C'est déjà exceptionnel ce qu'ils ont fait. Peu d'équipes ont réussi à gagner deux Ligue des champions d'affilée. Ah si, il y a le triplé de Zizou avec le Real. C'est le truc à aller chercher maintenant, non ? », a confié le champion du monde 98 pour L’Equipe.
« La deuxième est là, on va continuer à bosser et la troisième, on va aller la chercher ! »
Côté PSG, l’objectif est clairement d’aller chercher cette troisième Ligue des Champions la saison prochaine. Après la victoire contre Arsenal, Désiré Doué a confié : « Je n'ai pas les mots ! La première c'était exceptionnel mais on avait cette envie plus que tout d'aller chercher la deuxième. Ce sont nos familles, nos frères, nos sœurs, on les remercie. J’aime trop ce club ! Et ce n'est pas fini ! La deuxième est là, on va continuer à bosser et la troisième, on va aller la chercher ! ». Marquinhos a lui aussi annoncé : « On ne peut pas s’arrêter là, on doit continuer d’avoir faim sinon le club va retomber, on ne veut pas ça, le PSG mérite de vivre de belles choses ».