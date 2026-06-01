Zinedine Zidane : «C’est le truc à aller chercher» désormais pour le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le PSG a réalisé une exploit exceptionnelle en remportant sa deuxième Ligue des Champions consécutive. En finale, le club de la capitale a battu Arsenal aux tirs au but. Luis Enrique et ses joueurs ont ainsi conservé leur couronne, mais voilà qu’ils ne veulent désormais pas en rester là. L’objectif est désormais de réaliser le three peat comme ce qu’avait pu faire Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid.

L’année dernière, le PSG avait écrit son histoire en remportant sa première Ligue des Champions, et voilà que cette année, le club de la capitale a écrit l’histoire du football. En effet, la formation parisienne a réussi l’exploit de remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive, ce que très peu de clubs ont réussi à faire par le passé. Mais à peine la victoire face à Arsenal obtenu, le PSG a déjà annoncé son intention de revenir l’année prochaine et de réaliser ainsi le triplé.

Le triplé après le back-to-back ! Pour Bixente Lizarazu, ce triplé en Ligue des Champions doit être l’objectif du PSG la saison prochaine. De cette manière, le club de la capitale pourrait ainsi égaler le Real Madrid du Zinedine Zidane, qui avait réalisé cet exploit en 2016, 2017 et 2018. « Qu'est-ce que le PSG peut ambitionner maintenant ? C'est déjà exceptionnel ce qu'ils ont fait. Peu d'équipes ont réussi à gagner deux Ligue des champions d'affilée. Ah si, il y a le triplé de Zizou avec le Real. C'est le truc à aller chercher maintenant, non ? », a confié le champion du monde 98 pour L’Equipe.