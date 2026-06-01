Julian Alvarez ne devrait pas venir au PSG : Un journaliste annonce «le problème» à l’origine de cet échec

Cet été, le PSG préparerait un marché des transferts très actif. Le club de la capitale tablerait sur plusieurs arrivées dont celle d’un numéro 9. Dernièrement, on parlait notamment de Julian Alvarez, mais voilà que l’Argentin de l’Atlético de Madrid ne devrait finalement pas poser ses valises à Paris. Loïc Tanzi a d’ailleurs dévoilé le problème qui expliquerait cet échec.
Alors que le PSG avait mis son mercato en stand-by avec la finale de la Ligue des Champions à jouer, le club de la capitale peut désormais reprendre les choses en main pour son recrutement. Qui débarquera à Paris cet été ? Après le sacre face à Arsenal, Luis Enrique a annoncé la couleur en conférence de presse, expliquant : « On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu’il est très dur d’intégrer le PSG. On va travailler sur le futur mais il n’y a aucune urgence. On aura besoin de nouveaux joueurs pour avoir d’autres options mais nous avons déjà un très bon effectif. On va y aller piano piano ».
Quelles recrues estivales pour le PSG ?
Il faut donc s’attendre à des arrivées au PSG cet été. Mais à quels postes ? Lors de L’Equipe du Soir, Loïc Tanzi en a dit plus à ce propos. C’est ainsi que le journaliste a expliqué : « Qu’est-ce qui va se passer cet été pour le PSG ? Luis Enrique en a parlé en conférence de presse. Ils veulent un défenseur central qui peut jouer latéral droit, ils veulent un latéral gauche et ils veulent un joueur offensif. Tout ça avant les départs. Par exemple, si Ramos part, ils prendront un numéro 9 ».
« Le problème avec Alvarez c’est que lui a souhaité signer à Barcelone »
Et voilà que pour ce qui est de ce numéro 9 recherché par le PSG, Julian Alvarez ne devrait finalement pas venir. Alors qu’il était question d’une arrivée de l’Argentin de l’Atlético de Madrid, la direction parisienne serait visiblement passée à autre chose. Pourquoi ? « On a beaucoup parlé d’Alvarez. Ils ont essayé de le faire venir de l’Atlético, mais le problème avec Alvarez c’est que lui a souhaité signer à Barcelone. Il y a une politique aujourd’hui au PSG qui est que si tu ne veux pas venir au PSG, on ne te force pas et on ne fait pas tout pour te faire signer. Comme lui a priori a choisi de signer à Barcelone, ils vont s’orienter vers une autre piste », a fait savoir Loïc Tanzi.