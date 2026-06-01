Julian Alvarez ne devrait pas venir au PSG : Un journaliste annonce «le problème» à l’origine de cet échec

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG préparerait un marché des transferts très actif. Le club de la capitale tablerait sur plusieurs arrivées dont celle d’un numéro 9. Dernièrement, on parlait notamment de Julian Alvarez, mais voilà que l’Argentin de l’Atlético de Madrid ne devrait finalement pas poser ses valises à Paris. Loïc Tanzi a d’ailleurs dévoilé le problème qui expliquerait cet échec.

Alors que le PSG avait mis son mercato en stand-by avec la finale de la Ligue des Champions à jouer, le club de la capitale peut désormais reprendre les choses en main pour son recrutement. Qui débarquera à Paris cet été ? Après le sacre face à Arsenal, Luis Enrique a annoncé la couleur en conférence de presse, expliquant : « On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu’il est très dur d’intégrer le PSG. On va travailler sur le futur mais il n’y a aucune urgence. On aura besoin de nouveaux joueurs pour avoir d’autres options mais nous avons déjà un très bon effectif. On va y aller piano piano ».

Quelles recrues estivales pour le PSG ? Il faut donc s’attendre à des arrivées au PSG cet été. Mais à quels postes ? Lors de L’Equipe du Soir, Loïc Tanzi en a dit plus à ce propos. C’est ainsi que le journaliste a expliqué : « Qu’est-ce qui va se passer cet été pour le PSG ? Luis Enrique en a parlé en conférence de presse. Ils veulent un défenseur central qui peut jouer latéral droit, ils veulent un latéral gauche et ils veulent un joueur offensif. Tout ça avant les départs. Par exemple, si Ramos part, ils prendront un numéro 9 ».