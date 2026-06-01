Mercato - OM : La grande annonce sur les prochains transferts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la nomination de Stéphane Richard au poste de président, c’est Grégory Lorenzi qui a été recruté par l’OM pour devenir directeur sportif. Et l’ancien dirigeant de Brest a d’ores-et-déjà annoncé son projet pour le mercato à venir.

Fraichement nommé directeur sportif de l'OM, Grégory Lorenzi s'est confié sur sa mission et la façon dont il compte la mener à bien. L'ancien dirigeant brestois compte bien poursuivre sur sa lancée en faisant ce qu'il fait de mieux, à savoir dénicher des bons coups sur le mercato. D'ailleurs, il confirme qu'il fera en sorte d'être malin pour ses prochains transferts, compte tenu de la saison économique de l'OM.

Lorenzi dévoile son projet à l'OM « Si on n'est pas capable de savoir que ça peut s'arrêter quand les résultats ne sont pas là, on ne vient pas à l'OM ou on ne va pas dans un club qui a de l'ambition. Sinon, je serais resté dans un club avec moins de moyens, moins de contraintes, moins de pression, et j'aurais eu ma tranquillité. Si on a fait appel à moi, c'est pour essayer de faire ce que je fais, sans changer ma nature. Mais c'est aussi à moi de m'adapter à un contexte qui est complètement différent. Je ne vais pas faire du Brest à Marseille », confie-t-il auprès de L'EQUIPE, avant d'en rajouter une couche.