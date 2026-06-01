Mercato - OM : La grande annonce sur les prochains transferts !

Après la nomination de Stéphane Richard au poste de président, c’est Grégory Lorenzi qui a été recruté par l’OM pour devenir directeur sportif. Et l’ancien dirigeant de Brest a d’ores-et-déjà annoncé son projet pour le mercato à venir.
Fraichement nommé directeur sportif de l'OM, Grégory Lorenzi s'est confié sur sa mission et la façon dont il compte la mener à bien. L'ancien dirigeant brestois compte bien poursuivre sur sa lancée en faisant ce qu'il fait de mieux, à savoir dénicher des bons coups sur le mercato. D'ailleurs, il confirme qu'il fera en sorte d'être malin pour ses prochains transferts, compte tenu de la saison économique de l'OM.
Lorenzi dévoile son projet à l'OM
« Si on n'est pas capable de savoir que ça peut s'arrêter quand les résultats ne sont pas là, on ne vient pas à l'OM ou on ne va pas dans un club qui a de l'ambition. Sinon, je serais resté dans un club avec moins de moyens, moins de contraintes, moins de pression, et j'aurais eu ma tranquillité. Si on a fait appel à moi, c'est pour essayer de faire ce que je fais, sans changer ma nature. Mais c'est aussi à moi de m'adapter à un contexte qui est complètement différent. Je ne vais pas faire du Brest à Marseille », confie-t-il auprès de L'EQUIPE, avant d'en rajouter une couche.
«Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement»
« Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement. Je privilégie le collectif. Il va falloir réussir à aller chercher des joueurs capables de créer une connexion, une identité. Des joueurs qui vont se battre sur le terrain, et auxquels les supporters vont pouvoir s'identifier, en incluant aussi le centre de formation, avec quelques jeunes qui émergent pour les développer et éventuellement avoir des retours sur investissement à plus long terme », ajoute Grégory Lorenzi.