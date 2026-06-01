Hatem Ben Arfa - Le problème dont personne ne parle : «Il est passé à côté d’une grande carrière»

Sélectionneur des U17 de l'équipe de France pendant une période, Philippe Bergeroo a notamment eu Hatem Ben Arfa sous ses ordres. Et il révèle la façon dont il est passé à côté d'une grande carrière, notamment en se montrant... trop gentil. Un reproche qui lui avait été rarement fait.
Il restera comme l'un des plus grands gâchis de l'histoire du football français. En effet, Hatem Ben Arfa a toujours été présenté comme un talent exceptionnel, mais il n'a jamais confirmé durant sa carrière malgré des passages dans de grands clubs français comme l'OL, l'OM ou le PSG. Philippe Bergeroo sélectionneur des U17 de l’équipe de France a eu Hatem Ben Arfa sous ses ordres dans cette catégorie d'âge. Et il estime que le joueur formé à Lyon a été... trop gentil.
Bergeroo balance sur Ben Arfa
« Celui qui avait le plus de talent, c’était Hatem Ben Arfa. Je l’ai vu faire des trucs extraordinaires. Il est passé à côté d’une grande carrière, tout le monde le dit. Son problème, c’est qu’il était trop gentil… Il n’était jamais en colère, il rigolait toujours. Il faut être un peu séreux dans la vie… En 19 ans, je ne l’ai pas pris, je l’ai laissé à la maison. C’était compliqué un petit peu… Je demandais de défendre devant, il ne défendait pas », lâche-t-il dans Le Podcast des Légendes avant de poursuivre.
«Son problème, c’est qu’il était trop gentil…»
« Il fallait que je fasse une équipe avec quatre défenseurs, et comme devant ils ne défendaient pas, j’avais mis deux milieux récupérateurs. Sur les côtés, ils étaient libres. Mais pour leur faire comprendre aux joueurs de devant qu’il fallait défendre… Des fois, je leur faisais des séances d’entrainement, et je leur disais qu’ils jouaient ensemble, avec Jérémy Ménez. Ils étaient contents… Sauf que je leur ai dit de jouer ensemble, en défense centrale. Là, ils demandaient aux autres de revenir… Mais ça a été un très bon souvenir ces gamins, ils ont été adorables avec moi. Tactiquement, qu’est-ce que je les ai fait manger… », ajoute Philippe Bergeroo.