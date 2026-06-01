Hatem Ben Arfa - Le problème dont personne ne parle : «Il est passé à côté d’une grande carrière»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sélectionneur des U17 de l'équipe de France pendant une période, Philippe Bergeroo a notamment eu Hatem Ben Arfa sous ses ordres. Et il révèle la façon dont il est passé à côté d'une grande carrière, notamment en se montrant... trop gentil. Un reproche qui lui avait été rarement fait.

Il restera comme l'un des plus grands gâchis de l'histoire du football français. En effet, Hatem Ben Arfa a toujours été présenté comme un talent exceptionnel, mais il n'a jamais confirmé durant sa carrière malgré des passages dans de grands clubs français comme l'OL, l'OM ou le PSG. Philippe Bergeroo sélectionneur des U17 de l’équipe de France a eu Hatem Ben Arfa sous ses ordres dans cette catégorie d'âge. Et il estime que le joueur formé à Lyon a été... trop gentil.

Bergeroo balance sur Ben Arfa « Celui qui avait le plus de talent, c’était Hatem Ben Arfa. Je l’ai vu faire des trucs extraordinaires. Il est passé à côté d’une grande carrière, tout le monde le dit. Son problème, c’est qu’il était trop gentil… Il n’était jamais en colère, il rigolait toujours. Il faut être un peu séreux dans la vie… En 19 ans, je ne l’ai pas pris, je l’ai laissé à la maison. C’était compliqué un petit peu… Je demandais de défendre devant, il ne défendait pas », lâche-t-il dans Le Podcast des Légendes avant de poursuivre.