Lewis Hamilton avec Kim Kardashian à Malibu : La nouvelle escapade qui confirme leur couple !

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs mois maintenant, Lewis Hamilton et Kim Kardashian agitent la toile. Le septuple champion du monde de F1 et la femme d’affaires américaine ont retrouvé l’amour dans les bras l’un de l’autre. Et il y a quelques jours, les deux tourtereaux se sont offert une nouvelle escapade familiale à Malibu, ce qui confirme un peu plus leur couple.

Lewis Hamilton et Kim Kardashian affolent la toile depuis un moment maintenant. Les deux stars vivent une idylle amoureuse depuis le mois de février. Le septuple champion du monde de F1 et la femme d’affaires américaine ne se quittent plus depuis l’hiver. Les deux tourtereaux ont d’ailleurs une nouvelle fois été aperçus à Malibu ces derniers jours. Mais cette escapade était spéciale puisqu’elle semble avoir fait franchir un nouveau cap dans leur couple.

Lewis Hamilton et Kim Kardashian se sont présentés leurs mères Comme le rapporte Paris Match, Lewis Hamilton et Kim Kardashian assument désormais pleinement leur idylle. Les deux stars ont été vues en famille le 27 mai à Miami dans le restaurant Nobu. À cette occasion, le Britannique et l’Américaine se sont présenter leurs mères respectives : Kris Jenner et Carmen Larbalestier. Les quatre enfants de Kim Kardashian étaient également présents. L’enjeu de ce dîner était de taille pour les deux stars, puisque leur relation n’aurait pas pu se poursuivre sans leur aval.