F1 : D'Arsenal à Ferrari, le transfert rêvé de Lewis Hamilton !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces derniers jours ont été heureux pour Lewis Hamilton. Le pilote de Ferrari a signé sa plus belle performance avec la Scuderia au Grand Prix du Canada avec une deuxième place quelques heures après le sacre de son équipe de coeur en Premier League : Arsenal. A l'approche de la finale de Ligue des champions entre ses Gunners et le PSG, Sir Lewis Hamilton s'est imaginé un transfert d'un joueur d'Arsenal dans son pit crew chez Ferrari.

Lewis Hamilton ne s'en est jamais caché et en a récemment rajouté une couche sur ses réseaux sociaux ainsi qu'en conférence de presse avant le Grand Prix du Canada de Formule 1 la semaine dernière : le septuple champion du monde de F1 est un grand supporter d'Arsenal. Et ce, depuis ses cinq ans. Ayant adressé des messages de félicitations au groupe entraîné par Mikel Arteta pour son sacre en Premier League, Hamilton débaucherait bien le capitaine des Gunners Martin Odegaard.

«Un joueur d'Arsenal dans mon pit crew ? Je dirais probablement Martin Odegaard. Je pense qu’il serait à la hauteur» Pendant une interview avec Ferrari publiée sur le compte Instagram de la Scuderia, le pilote anglais de 41 ans a assuré qu'il embaucherait bien Martin Odegaard dans son équipe de mécaniciens chez Ferrari. « Le joueur d’Arsenal que je choisirais pour mon pit crew… Il y a tellement de grands joueurs dans cette équipe. Mais je dirais probablement Martin Odegaard. Je pense qu’il serait à la hauteur. Il est cool, calme et serein ».

«Les joueurs ont été… Je veux dire, ce sont des talents phénoménaux» Relancé sur l'homme qu'il regardera avec attention pendant la finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Sir Lewis Hamilton s'est montré clair : le jeune Myles Lewis-Skelly repositionné dans l'entrejeu du club londonien ces dernières semaines. « Le joueur que je vais suivre ? Lewis-Skelly. Les joueurs ont été… Je veux dire, ce sont des talents phénoménaux ».