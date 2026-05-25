«Ce n'est pas juste la taille...» : LeBron James est fan de Victor Wembanyama !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama, pour les premiers Play-Offs de sa carrière, est confronté à l'équipe qui a éliminé LeBron James et ses Los Angeles Lakers au tour précédent dans cette finale de Conférence Ouest. Le champion NBA aux quatre couronnes a tenu un discours plus qu'élogieux à l'égard de l'étendard du drapeau français dans le basket américain.

LeBron James n'a rien pu faire contre la supériorité du champion en titre. L'Oklahoma City Thunder a "sweep" les Los Angeles Lakers du King en demi-finale de conférence Ouest (4 victoires à 0). Le champion NBA aux quatre bagues qui soufflera sa 42ème bougie en décembre prochain n'a pas encore décidé si oui ou non il poursuivra sa longue et riche carrière entamée en 2003 dans l'élite du basket américain.

«C’est le toucher. C’est le feeling. C’est du talent» Une chose est certaine, King James a très rarement vu un spécimen de l'acabit de Victor Wembanyama. Le géant habile et franchise player des San Antonio Spurs se mesure en ce moment à l'Oklahoma City Thunder pendant cette finale de Conférence Ouest des Play-Offs. Du haut de ses 2 mètres 24, Wemby impressionne LeBron James pour une raison en particulier : « Sa coordination, c’est ce qui le sépare des autres. Parfois, ça paraît presque bizarre parce qu’il est tellement long, mais en réalité, c’est un contrôle du corps exceptionnel. Il peut attraper le ballon avec le dos à moitié tourné vers le panier et localiser le cercle avant même de retomber au sol. Ce n’est pas juste la taille. C’est le toucher. C’est le feeling. C’est du talent ».