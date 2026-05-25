«Ce n'est pas juste la taille...» : LeBron James est fan de Victor Wembanyama !

Victor Wembanyama, pour les premiers Play-Offs de sa carrière, est confronté à l'équipe qui a éliminé LeBron James et ses Los Angeles Lakers au tour précédent dans cette finale de Conférence Ouest. Le champion NBA aux quatre couronnes a tenu un discours plus qu'élogieux à l'égard de l'étendard du drapeau français dans le basket américain.
LeBron James n'a rien pu faire contre la supériorité du champion en titre. L'Oklahoma City Thunder a "sweep" les Los Angeles Lakers du King en demi-finale de conférence Ouest (4 victoires à 0). Le champion NBA aux quatre bagues qui soufflera sa 42ème bougie en décembre prochain n'a pas encore décidé si oui ou non il poursuivra sa longue et riche carrière entamée en 2003 dans l'élite du basket américain.
«C’est le toucher. C’est le feeling. C’est du talent»
Une chose est certaine, King James a très rarement vu un spécimen de l'acabit de Victor Wembanyama. Le géant habile et franchise player des San Antonio Spurs se mesure en ce moment à l'Oklahoma City Thunder pendant cette finale de Conférence Ouest des Play-Offs. Du haut de ses 2 mètres 24, Wemby impressionne LeBron James pour une raison en particulier : « Sa coordination, c’est ce qui le sépare des autres. Parfois, ça paraît presque bizarre parce qu’il est tellement long, mais en réalité, c’est un contrôle du corps exceptionnel. Il peut attraper le ballon avec le dos à moitié tourné vers le panier et localiser le cercle avant même de retomber au sol. Ce n’est pas juste la taille. C’est le toucher. C’est le feeling. C’est du talent ».
«On voit dans sa manière de parler du jeu et de se comporter que son QI basket est extrêmement élevé»
Le talent incommensurable de Victor Wembanyama allié à son Q.I basket font de la star du basket français une arme létale. Du point de vue de LeBron James partagé dans le podcast Mind the game rapporté par Parlons-Basket, le pivot des Spurs a été formé à bonne école. « On voit dans sa manière de parler du jeu et de se comporter que son QI basket est extrêmement élevé. Il comprend le jeu très profondément et on voit qu’il a été formé correctement ».