«C'est non» pour la succession d'Habib Beye : L'OM recalé à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Habib Beye ne devrait pas faire de vieux os à l'OM. Nommé coach de l'équipe première en février pour combler le départ de Roberto De Zerbi, l'ancien capitaine de l'Olympique de Marseille a de grandes chances d'être à son tour remplacé par la nouvelle direction du club. Toutefois, ce ne sera pas Pierre Sage qui a enterré les espoirs de ses admirateurs à Marseille.

De la présidence à la direction sportive en passant par le poste d'entraîneur, tout change à l'Olympique de Marseille pour la saison 2026/2027 qui approche. Le 2 juillet prochain, Stéphane Richard prendra officiellement ses nouvelles fonctions de président. Le départ de Medhi Benatia a déjà été acté et sauf énorme retournement de situation, Grégory Lorenzi devrait prendre la suite à la tête de la direction sportive de l'Olympique de Marseille. Pour ce qui est du coach qui sera assis dans la zone technique du club phocéen au Vélodrome la saison prochaine, c'est un mystère.

«Entendre la musique de la Ligue des champions à Bollaert la saison prochaine, est-ce que ça vous fait rêver ? Oui» Il semblerait que les dirigeants de l'OM souhaiteraient s'attacher les services d'un entraîneur français. Bruno Genesio et Christophe Galtier mèneraient la danse. Elu entraîneur de la saison de Ligue 1 à la cérémonie des Trophées UNFP, Pierre Sage est le coach qui a offert la première Coupe de France de l'histoire des Sang-et-or après trois finales perdues en 1998, 1975 et 1948. Invité de l'émission Téléfoot ce dimanche matin, le technicien français est passé sur le grill de Thomas Mekhiche avec le concept "Oui/Non". « Entendre la musique de la Ligue des champions à Bollaert la saison prochaine, est-ce que ça vous fait rêver ? Oui ».