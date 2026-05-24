Succession de Habib Beye : Pierre Sage répond cash pour une arrivée à l’OM !

Vainqueur de la Coupe de France avec le RC Lens, Pierre Sage s’imagine poursuivre l’aventure du côté du Stade Bollaert-Delelis sans pour autant fermer complètement la porte à un départ. L’Olympique de Marseille pourrait-il en profiter pour tenter sa chance ? L’entraîneur a été clair sur la question.
Nommé à la tête de l’OM en février, Habib Beye n’a pas rempli les deux objectifs que lui avait fixé Frank McCourt : se qualifier pour la Ligue des champions et remporter la Coupe de France. Avec les nombreux changements internes, et l’arrivée d’un nouveau président et d’un directeur sportif, Habib Beye devrait prochainement être poussé vers la sortie. Pour le remplacer, l’Olympique de Marseille voudrait miser sur un fin connaisseur de la Ligue 1.
Pierre Sage va-t-il rester au RC Lens ?
Christophe Galtier ou encore Bruno Genesio ont le profil recherché par la nouvelle direction de l’OM, tout comme Pierre Sage… qui n’est autre que l’ancien adjoint de Habib Beye au Red Star entre 2022 et 2023. Après avoir débuté à l’OL, l’homme de 47 ans vient de marquer l’histoire du RC Lens avec une deuxième place en Ligue 1 et un sacre en Coupe de France.
Il écarte une arrivée à l’OM
Si tout se passe bien pour lui chez les Sang et Or, Pierre Sage laisse planer un léger doute au sujet de son avenir. « Il n’y a pas de raison que ça évolue, mais je vous avoue qu’il y a beaucoup de contacts. Après, je suis sous contrat, mais je vais essayer de l’honorer. Je suis très content dans ce club. Ce n’est peut-être pas le moment de parler de ça », déclarait-il vendredi soir après la victoire contre Nice.
Présent sur le plateau de Téléfoot, Pierre Sage s'est prêté au jeu du Oui/Non, l’occasion pour lui d’affirmer qu’il serait bien au Stade Bollaert-Delelis pour entendre l’hymne de la Ligue des champions la saison prochaine, et de se montrer très clair au sujet d’un possible départ vers Marseille : « L’OM cherche un coach, ça ne vous intéresse pas ? », a lancé Thomas Mekhiche en direction du coach lensois : « Non ». Cela a le mérite d’être clair.