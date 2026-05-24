Succession de Habib Beye : Pierre Sage répond cash pour une arrivée à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la Coupe de France avec le RC Lens, Pierre Sage s’imagine poursuivre l’aventure du côté du Stade Bollaert-Delelis sans pour autant fermer complètement la porte à un départ. L’Olympique de Marseille pourrait-il en profiter pour tenter sa chance ? L’entraîneur a été clair sur la question.

Nommé à la tête de l’OM en février, Habib Beye n’a pas rempli les deux objectifs que lui avait fixé Frank McCourt : se qualifier pour la Ligue des champions et remporter la Coupe de France. Avec les nombreux changements internes, et l’arrivée d’un nouveau président et d’un directeur sportif, Habib Beye devrait prochainement être poussé vers la sortie. Pour le remplacer, l’Olympique de Marseille voudrait miser sur un fin connaisseur de la Ligue 1.

Pierre Sage va-t-il rester au RC Lens ? Christophe Galtier ou encore Bruno Genesio ont le profil recherché par la nouvelle direction de l’OM, tout comme Pierre Sage… qui n’est autre que l’ancien adjoint de Habib Beye au Red Star entre 2022 et 2023. Après avoir débuté à l’OL, l’homme de 47 ans vient de marquer l’histoire du RC Lens avec une deuxième place en Ligue 1 et un sacre en Coupe de France.