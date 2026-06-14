Transfert au PSG : Ce détail qui empêche Michael Olise de signer

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est sans contestation possible l'une des plus grandes puissances économiques du football européen. Ce qui lui permet d'avoir les arguments nécessaires afin de mettre sur pied de folles opérations sur le marché des transferts. Ou du moins, permettait, puisque dépenser sans compter ne fait plus partie de la philosophie sportive des dirigeants. Et cela aurait une incidence directe sur le feuilleton Michael Olise.

A quelques jours de l'entrée en lice de l'équipe de France à la Coupe du monde, rendez-vous mardi au MetLife Stadium face au Sénégal, Michael Olise ne cesse de faire parler de lui dans la presse. D'une part en raison de son récent coup du chapeau inscrit contre l'Irlande du Nord en amical avec les Bleus (3-1), mais aussi à l'approche de l'ouverture officielle du mercato d'été programmée pour le 15 juin. Un marché des transferts qu'il risque de grandement animer en parallèle de ses performances au Mondial avec les Bleus.

«Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, il peut s’épargner cette peine» Et pour cause, que ce soit le Real Madrid, Manchester City ou encore le PSG, les trois cadors de leurs championnats respectifs en pinceraient pour l'ailier de 24 ans du Bayern Munich où il a été élu meilleur joueur de la saison de Bundesliga. Dès la fin de semaine dernière, le président du club bavarois Herbert Hainer annonçait la couleur à son homologue du Real Madrid : Florentino Pérez, au vu des rumeurs de transfert étalées dans la presse du côté de la Casa Blanca pour Olise. « Michael Olise est un joueur du Bayern Munich, et il est sous contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, ce qui n’est pas encore le cas, il peut s’épargner cette peine », confiait Hainer à Sport BILD.