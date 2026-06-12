Mercato - Michael Olise au PSG avec une offre de 500M€ ? Le Bayern Munich lâche sa réponse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Éblouissant aussi bien avec le Bayern Munich qu’en équipe de France, Michael Olise fait saliver les plus grands clubs européens et notamment le PSG, qui garde un œil sur lui. Toutefois, s’en séparer n’est pas du tout dans les plans de la direction bavaroise, qui a fait savoir que même une offre de 500M€ ne serait pas suffisante.

Arrivé il y a deux ans en provenance de Crystal Palace, voir Michael Olise (24 ans) quitter le Bayern Munich cet été semble quasiment impossible. C’est du moins ce que fait savoir le club bavarois pour dissuader ses prétendants. Car l’international français (17 sélections, 7 buts) en a, et des prestigieux, lui qui a inscrit un triplé lundi face à l’Irlande du Nord (3-1) en préparation pour la Coupe du monde 2026.

Le Real Madrid prêt à mettre 150M€ pour Olise ? Le Real Madrid fait partie des clubs intéressés et une offre de 150M€ était même évoquée par la presse espagnole, finalement envoyée à l’Atletico Madrid pour Julian Alvarez (26 ans). Comme indiqué par L’Équipe, Manchester City, tout comme le PSG, sont deux autres clubs qui ont un faible pour Michael Olise. Toutefois, la période où le club de la capitale réalisait des transferts exorbitants à 200M€ semble révolue, et même une proposition à ce montant risque de ne pas suffire.