Mercato - PSG/Real Madrid : Michael Olise est déjà le hit de l'été, quel club doit-il choisir ?

La rédaction

En voilà un joueur qui pourrait animer le marché des transferts et éventuellement les prochains mercato si celui-ci ne débouche pas sur son départ du Bayern Munich. Michael Olise fait tourner les têtes des dirigeants du Real Madrid, mais aussi du PSG. Les hauts représents bavarois ont déjà pris la parole en calmant les ardeurs du club merengue et une offre de prolongation de contrat est dans les tuyaux. Que doit faire Olise ? C'est notre sondage du jour !

22 buts pour 26 passes décisives. Voici les statistiques de la saison de Michael Olise, et seulement avec le maillot du Bayern Munich sur les épaules. Elles n'incluent donc pas le premier triplé de sa carrière en équipe de France face à l'Irlande du Nord lundi soir (3-1). L'ailier droit des Bleus et du club bavarois a fait forte impression ces derniers temps. Le meilleur joueur de la saison de Bundesliga fait des envieux sur le marché des transferts et notamment au Real Madrid. Le journaliste Fabrizio Romano a récemment affirmé que Florentino Pérez en pinçait pour Michael Olise.

«Olise n'a pas de prix, même à 500M€ il ne partira pas» Témoignant des multiples rumeurs circulant dans la presse, le président Herbert Hainer est monté au créneau en fin de semaine dernière, rappelant son homologue Florentino Pérez à l'ordre. « Michael Olise est un joueur du Bayern Munich, et il est sous contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, ce qui n’est pas encore le cas, il peut s’épargner cette peine ». Un membre du conseil d'administration du Bayern Munich a répondu aux approches de L'Equipe en lâchant la punchline suivante aux dirigeants merengue et à tous les courtisans de Michael Olise quels qu'ils soient. « Olise n'a pas de prix, même à 500M€ il ne partira pas ».