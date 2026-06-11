Mercato - Le PSG veut absolument recruter Michael Olise : Ce n'est pas nouveau !

Amadou Diawara

Ce mercredi, L'Equipe du soir a révélé que le PSG voulait s'offrir les services de Michael Olise lors du prochain mercato estival. D'après Média Foot, le club de la capitale souhaitait déjà recruter l'attaquant du Bayern il y a un an, et il aurait décidé de revenir à la charge à l'intersaison 2026.

Etincelant sous les couleurs du Bayern et de l'équipe de France ces derniers mois, Michael Olise serait dans le collimateur du PSG. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Olivier Ménard dans l'émission L'Equipe du soir ce mercredi. « Le PSG cible (Michael) Olise. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de faire signer l'ailier meneur du Bayern cet été. Le Bayern l'a déclaré intransférable, mais Paris pense quand même pouvoir (le recruter), et veut tenter le deal cet été », a révélé le journaliste français.

«Paris le voulait l'été dernier et Paris le veut toujours» Via X, Média Foot a confirmé la tendance, rappelant que le PSG s'intéressait déjà à Michael Olise il y a plusieurs mois. D'ailleurs, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi souhaitait déjà le recruter l'été dernier. « Paris le voulait l'été dernier et Paris le veut toujours. Ce n'est pas un dossier, c'est une montagne, mais Paris veut quand même essayer de la gravir », peut-on lire.