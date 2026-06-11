Transfert de Michael Olise : «La porte n'est pas fermée» pour le PSG !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, L'Equipe du soir a révélé que le PSG voulait boucler la signature de Michael Olise lors du prochain mercato estival. Présent dans l'émission, Sam Khiat a examiné les chances de voir l'international français migrer vers Paris à l'intersaison. A en croire l'agent de joueurs, le PSG pourrait rafler la mise s'il paye le prix fort.

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes le 15 juin, le PSG aurait coché un nouveau nom sur le marché. D'après les indiscrétions d'Olivier Ménard, divulguées dans l'émission L'Equipe du soir ce mercredi, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait arracher Michael Olise au Bayern à l'intersaison. « Le PSG cible (Michael) Olise. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de faire signer l'ailier meneur du Bayern cet été. Le Bayern l'a déclaré intransférable, mais Paris pense quand même pouvoir (le recruter), et veut tenter le deal cet été », a révélé le journaliste français.

«A partir d'un certain montant, ils ouvrent la porte quoi qu'il arrive» Egalement présent dans l'émission L'Equipe du soir ce mercredi, Sam Khiat a pris position sur le dossier Michael Olise. Selon l'agent de joueurs, le PSG a la possibilité de faire plier le Bayern lors de la prochaine fenêtre de transferts. « Si c'est mission impossible pour le PSG de recruter Michael Olise cet été ? Non, ce n'est pas mission impossible. Pourquoi ? Je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais aujourd'hui, le PSG est capable d'être sur ce marché-là », affirmé Sam Khiat, avant de poursuivre son raisonnement.