Mbappé avec Olise et Cherki : L’Argentine a déjà peur de l’équipe de France avant le début de la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces dernières années, des remarques racistes de joueurs de l’Albiceleste et de personnalités argentines ont fait grand bruit dans les médias envers les Français. Cependant, il n’y a pas de sentiments de haine qui circulent en Argentine à l’encontre de l’équipe vice-championne du monde. Ce serait plus de l’admiration voire de la crainte comme affirmé par le journaliste Hervé Mathoux à quelques heures du début de la Coupe du monde.

Figure forte du service des sports de Canal+ depuis plusieurs décennies désormais, Hervé Mathoux anime le Canal Football Club et le Canal Champions Club sur la chaîne cryptée pendant les semaines de Ligue des champions. A quelques heures du match d’ouverture du Mondial 2026 (11 juin-19 juillet) avec Mexique - Afrique du sud, le reportage : C’est pas grave d’aimer l’Argentine, porté par le journaliste sera diffusé ce mercredi les antennes de Canal+.

«Les Argentins ne détestent pas les Français comme on aurait pu le penser» L’occasion pour Hervé Mathoux de s’immiscer dans la culture argentine et sa ferveur si particulière, englobant de sérieux différends avec l’Uruguay et l’Angleterre. Malgré les chants racistes entonnés par certains joueurs de l’Albiceleste à l’encontre des Français ou des remarqués discriminatoires de certains streamers en Argentine, la population n’a pas de ressentiment envers la France. « De ce que j’ai pu voir, les Argentins ne détestent pas les Français comme on aurait pu le penser. Leurs rapports sont bien différents avec le Brésil – qu’ils considèrent comme leur ennemi numéro un –, l’Uruguay et l’Angleterre, notamment à cause des événements de 1986 (le match Angleterre-Argentine, particulièrement tendu après la guerre des Malouines en 1982, NDLR). Comme on peut le penser naturellement, ils ont un amour pour le jeu défensif, la combativité, et leur style de jeu s’est d’ailleurs transformé au fil du temps pour abandonner un peu le beau jeu au profit d’un football efficace et dur ».