Camp de base de l'équipe de France : Insolite, Zaïre-Emery n'aura pas le droit d'entrer dans cette pièce !

Amadou Diawara

Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, le groupe France sera basé à Boston pendant la compétition. En effet, les Bleus vont s'installer dans le Four Seasons de la ville ce mardi. Alors qu'il n'a pas encore fêté ses 21 ans, Warren Zaïre-Emery ne pourra pas mettre un pied dans le bar de l'hôtel.

L'équipe de France a composté son billet pour la Coupe du Monde 2026. Tombée dans le groupe I lors du tirage au sort, le bande à Kylian Mbappé va affronter à la fois le Sénégal (le 16 juin à New York), l'Irak (le 22 juin à Philadelphie) et la Norvège (le 26 juin à Boston) au premier tour. Après ses deux matchs de préparation (défaite 2-1 face à la Côte d'Ivoire et victoire 3-1 contre l'Irlande du Nord), les Bleus s'envolent pour les Etats-Unis ce mercredi après-midi, et ce, pour rejoindre le camp de base.

Warren Zaïre-Emery a moins de 21 ans Pendant la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France va s'installer au Four Seasons de Boston. Mais alors que Warren Zaïre-Emery n'a que 20 ans, il n'aura pas accès à toutes les pièces de l'hôtel. Comme l'a souligné RMC Sport, la loi l'état du Massachusetts interdit à toute personne de moins de 21 ans de pénétrer dans d'enceinte d'un débit de boisson qui ne servirait pas de nourriture, et ce, même si elle ne boit pas et/ou est accompagnée d'un adulte. Warren Zaïre-Emery ne pourra donc pas traverser le Aujourd'hui Bar, situé au rez-de-chaussée de l'hôtel. Reste à savoir si le personnel se montrera clément avec le crack du PSG. Le Aujourd'hui Bar étant attenant au Aujourd'hui Dining Room, le restaurant du même nom, il pourrait considérer que les deux pièces forment un tout.