Zinedine Zidane est «un excellent entraîneur» : Un joueur de l'équipe de France valide son arrivée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D'ici quelques semaines, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France. Après la Coupe du monde, il quittera ses fonctions et pour le remplacer, tous les yeux se tournent vers un certain Zinedine Zidane. Alors que rien n'a encore été officialisé concernant l'arrivée de Zizou, ça fait toutefois parler dans le vestiaire des Bleus. Théo Hernandez a notamment pris la parole sur le sujet.

C'est un nouveau chapitre qui s'apprête à débuter en équipe de France. Alors que les Bleus vont débuter leur Coupe du monde, à l'issue de celle-ci, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur. Après 14 ans sur le banc des Bleus, DD va s'en aller et pour ce qui est de son successeur, c'est Zinedine Zidane qui fait office aujourd'hui de grand favori. N'ayant pas caché son rêve d'être à la tête des Bleus, Zizou pourrait donc s'y retrouver prochainement.

« Je pense que c'est un excellent entraîneur et une personne formidable » Ce mercredi, Théo Hernandez a été interrogé sur le futur départ de Didier Deschamps et l'arrivée annoncée de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France. Dans un entretien accordé à AS, le latéral gauche des Bleus a confié : « Deschamps part après la Coupe du Monde. Je suis avec lui depuis 2021, je crois. C'est un excellent entraîneur et une personne formidable. Je m'entends très bien avec lui. Quant à Zidane, je l'ai eu au Real Madrid. Je pense que c'est un excellent entraîneur et une personne formidable. On verra ce qu'il adviendra de lui après la Coupe du Monde ».