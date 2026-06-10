Kylian Mbappé critiqué en équipe de France : Le pari d’Arsène Wenger pour la Coupe du monde 

Kylian Mbappé s’apprête à disputer sa troisième Coupe du monde, sa première avec le brassard de capitaine de l’équipe de France au bras. Néanmoins, à six jours de l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal, le champion du monde est critiqué dans les médias pour son apport et ses choix à la pointe de l’attaque tricolore. De quoi particulièrement agacer Arsène Wenger. L’ancien entraîneur emblématique d’Arsenal actuellement directeur du développement du football mondial à la FIFA est monté au créneau.
Une fois de plus, le rêve de Ligue des champions s’est envolé pour Kylian Mbappé au Real Madrid avec une nouvelle élimination en quarts de finale de la compétition. Depuis le mois d’avril, les espoirs de titre du capitaine de l’équipe de France en club sont nuls. La Coupe du monde (11 juin-19 juillet) représente sa dernière chance d’éviter une saison blanche. Cependant, lors des deux matchs de préparation des Bleus face à la Côte d’Ivoire (1-2) et l’Irlande du Nord (3-1), le champion du monde a été visé par certaines critiques au vu de son impact sur les rencontres et de son positionnement.
«Le football est ainsi fait qu'on a toujours besoin d'un bouc émissaire. Il l'est devenu»
C’est une question qui revient souvent dans les débats sur les émissions spécialisées : comment utiliser Kylian Mbappé ? Est-il toujours intouchable en équipe de France ? Arsène Wenger a mis un terme à ces inepties lors d’une interview accordée au Figaro. Le directeur du développement du football mondial à la FIFA évoque un statut de bouc émissaire pour Mbappé. « Je suis prêt à prendre tous les paris. Il va nous faire une très grande Coupe du monde. Il a été critiqué injustement souvent cette saison. Il est tombé dans une équipe du Real Madrid moyenne. Le Real a trois ou quatre joueurs de classe mondiale. Avant, ils en avaient dix. C'est bien mignon, mais le football est ainsi fait qu'on a toujours besoin d'un bouc émissaire. Il l'est devenu ».
«Kylian a tout pour faire une grande Coupe du monde. Il a la fraîcheur physique, il n'est pas surchargé»
Arsène Wenger a pris le temps de citer Michel Platini et Zinedine Zidane, deux icônes du football français elles aussi critiquées à un moment de leurs carrières internationales. Pour l’ex-coach d’Arsenal, la fraîcheur physique dont dispose Kylian Mbappé sera un plus pour lui et pour l’équipe de France lui permettant éventuellement de rappeler à ses détracteurs de quel bois il est fait en Coupe du monde. « Platini et Zidane ont été remis en question. Ce sont toujours les plus forts, ceux dont on attend un miracle, qui sont remis en question. Kylian a tout pour faire une grande Coupe du monde. Il a la fraîcheur physique, il n'est pas surchargé. J'ai vu des joueurs, à 60 matches, avant la Coupe du monde, me dire : ‘À l'entraînement, je n'avance pas, je n'ai rien dans les jambes’. Lui n'est pas dans ce cas. Il y a des internationaux qui arrivent surchargés. Je n'ai pas vu beaucoup de joueurs faire une grande Coupe du monde après une finale de la Ligue des champions... Après, Kylian a du caractère, une forte personnalité et il sait répondre dans les grands moments. Il attend son heure. Les gens ont tendance à oublier son talent exceptionnel ».