Kylian Mbappé critiqué en équipe de France : Le pari d’Arsène Wenger pour la Coupe du monde 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé s’apprête à disputer sa troisième Coupe du monde, sa première avec le brassard de capitaine de l’équipe de France au bras. Néanmoins, à six jours de l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal, le champion du monde est critiqué dans les médias pour son apport et ses choix à la pointe de l’attaque tricolore. De quoi particulièrement agacer Arsène Wenger. L’ancien entraîneur emblématique d’Arsenal actuellement directeur du développement du football mondial à la FIFA est monté au créneau.

Une fois de plus, le rêve de Ligue des champions s’est envolé pour Kylian Mbappé au Real Madrid avec une nouvelle élimination en quarts de finale de la compétition. Depuis le mois d’avril, les espoirs de titre du capitaine de l’équipe de France en club sont nuls. La Coupe du monde (11 juin-19 juillet) représente sa dernière chance d’éviter une saison blanche. Cependant, lors des deux matchs de préparation des Bleus face à la Côte d’Ivoire (1-2) et l’Irlande du Nord (3-1), le champion du monde a été visé par certaines critiques au vu de son impact sur les rencontres et de son positionnement.

«Le football est ainsi fait qu'on a toujours besoin d'un bouc émissaire. Il l'est devenu» C’est une question qui revient souvent dans les débats sur les émissions spécialisées : comment utiliser Kylian Mbappé ? Est-il toujours intouchable en équipe de France ? Arsène Wenger a mis un terme à ces inepties lors d’une interview accordée au Figaro. Le directeur du développement du football mondial à la FIFA évoque un statut de bouc émissaire pour Mbappé. « Je suis prêt à prendre tous les paris. Il va nous faire une très grande Coupe du monde. Il a été critiqué injustement souvent cette saison. Il est tombé dans une équipe du Real Madrid moyenne. Le Real a trois ou quatre joueurs de classe mondiale. Avant, ils en avaient dix. C'est bien mignon, mais le football est ainsi fait qu'on a toujours besoin d'un bouc émissaire. Il l'est devenu ».