Equipe de France : Dembélé «sacrifié» pour Mbappé ? Le coup de gueule en direct sur RMC !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé n’a pas le même poste avec le PSG et l’équipe de France. Faux neuf à Paris, le Français évolue sur l’aile droite chez les Bleus. Alors que la présence de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque de Didier Deschamps suscite des interrogations, Jean-Michel Larqué n’a pas hésité à pousser un coup de gueule sur les ondes de RMC ce mardi.

Un véritable paradoxe. Ayant pris une autre dimension sous les couleurs du PSG au poste d’attaquant central, Ousmane Dembélé évolue pourtant sur le côté droit de l’attaque de l’équipe de France. Un choix fort réalisé par Didier Deschamps, qui préfère laisser le poste de buteur à Kylian Mbappé. Clairement, ce choix fait débat.

« Non seulement il a excellé dans ce nouveau rôle, mais il a tellement excellé qu’il a été Ballon d’Or » « Il y a une chose qui est certaine, c’est que Dembélé ne joue pas dans son rôle. Son rôle qui est le sien, et qu’il a appris au cours des deux dernières saisons. Non seulement il a excellé dans ce nouveau rôle, mais il a tellement excellé qu’il a été Ballon d’Or. Dans les dispositions qui sont celles de l’équipe de France, ça veut dire que le Ballon d’Or on lui demande de ne pas jouer dans le rôle qui est habituellement le sien, mais que d’autres qui pourraient jouer à d’autres places, on n’ose pas leur demander ! », a ainsi réagi Jean-Michel Larqué ce mardi au micro de Rothen S’enflamme sur RMC.