Equipe de France : Dembélé «sacrifié» pour Mbappé ? Le coup de gueule en direct sur RMC !

Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé n’a pas le même poste avec le PSG et l’équipe de France. Faux neuf à Paris, le Français évolue sur l’aile droite chez les Bleus. Alors que la présence de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque de Didier Deschamps suscite des interrogations, Jean-Michel Larqué n’a pas hésité à pousser un coup de gueule sur les ondes de RMC ce mardi.
Un véritable paradoxe. Ayant pris une autre dimension sous les couleurs du PSG au poste d’attaquant central, Ousmane Dembélé évolue pourtant sur le côté droit de l’attaque de l’équipe de France. Un choix fort réalisé par Didier Deschamps, qui préfère laisser le poste de buteur à Kylian Mbappé. Clairement, ce choix fait débat.
« Non seulement il a excellé dans ce nouveau rôle, mais il a tellement excellé qu’il a été Ballon d’Or »
« Il y a une chose qui est certaine, c’est que Dembélé ne joue pas dans son rôle. Son rôle qui est le sien, et qu’il a appris au cours des deux dernières saisons. Non seulement il a excellé dans ce nouveau rôle, mais il a tellement excellé qu’il a été Ballon d’Or. Dans les dispositions qui sont celles de l’équipe de France, ça veut dire que le Ballon d’Or on lui demande de ne pas jouer dans le rôle qui est habituellement le sien, mais que d’autres qui pourraient jouer à d’autres places, on n’ose pas leur demander ! », a ainsi réagi Jean-Michel Larqué ce mardi au micro de Rothen S’enflamme sur RMC.
« J’aimerais une équipe où tu présentes Olise à droite, Dembélé en pointe, et Mbappé à gauche »
« J’aurais aimé que dans les matchs de préparation, et ce n’est pas faire offense à Kylian (Mbappé, ndlr), de lui demander pendant 45 minutes de le faire jouer dans un poste qui était le sien à Monaco et au PSG. J’aimerais que les choses soient claires ! J’aimerais une équipe où tu présentes Olise à droite, Dembélé en pointe, et Mbappé à gauche ! Est-ce que c’est interdit de le faire ? On ne peut pas le faire ? Et bien on continuera à sacrifier le Ballon d’Or ! », conclut Larqué.