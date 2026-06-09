Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé : Le «piège» redouté dans l’After Foot pour la Coupe du monde !

Pierrick Levallet

Après avoir battu l’Irlande du Nord ce lundi soir (3-1), l’équipe de France met désormais le cap sur les Etats-Unis ! Les Bleus vont se rendre sur le lieu de la Coupe du monde 2026, qui débutera officiellement ce jeudi. Seulement, un piège est redouté dans l’After Foot au sujet de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

L’équipe de France prend la direction des Etats-Unis ! Les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés face à l’Irlande du Nord (3-1) et ont ainsi fait le plein de confiance avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. Certaines interrogations subsistent toutefois au sujet de la composition de la sélection tricolore. Dans l’After Foot, on redoute notamment un piège qui concerne Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans lequel l’équipe de France pourrait tomber.

«J'espère que le piège ne va pas se refermer sur Deschamps» « Mettre Mbappé sur le banc ? Je ne veux pas aller sur ce débat parce que ça n'arrivera pas. En revanche, j'espère que le piège ne va pas se refermer sur Deschamps. Il y a un moyen de se sortir du piège plus simplement, sans mettre Mbappé sur le banc, c'est déjà en changeant le positionnement des différents offensifs. C'est-à-dire en mettant Mbappé à gauche, effectivement en redonnant la place de faux 9 à Dembélé, même si ça, à priori il ne le fera pas » a d’abord expliqué Florent Gautreau dans l’émission de RMC.