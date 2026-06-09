Didier Deschamps et Bixente Lizarazu : L’hommage poignant en direct sur TF1 !

Amadou Diawara

Attachée de production sur TF1 depuis 44 ans, Sylvaine Mignogna était pour la dernière fois en bord terrain pour un match de l'équipe de France ce lundi soir. Face aux micros de la chaîne après la victoire des Bleus face à l'Irlande du Nord, Didier Deschamps et Bixente Lizarazu ont tenu à lui rendre un vibrant hommage.

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a disputé deux matchs de préparation. Un premier perdu face à la Côte d'Ivoire à Nantes, et un second remporté contre l'Irlande du Nord à Lille. Après le coup de sifflet final de la deuxième rencontre, Didier Deschamps a tenu à rendre hommage à Sylvaine Mignogna.

«Elle a toujours été là pour mettre de l’huile dans les rouages» Attachée de production sur TF1 depuis 44 ans, Sylvaine Mignogna était pour la dernière fois en bord terrain pour un match de l'équipe de France ce lundi soir. Pour l'occasion, Didier Deschamps lui a offert un maillot domicile des Bleus. Une tunique floquée de son nom et du numéro 10. Après lui avoir fait son cadeau, le sélectionneur tricolore n'a pas manqué de rendre hommage à Sylvaine Mignogna. « Elle a toujours été là pour mettre de l’huile dans les rouages pour faciliter beaucoup de choses. La remercier pour sa disponibilité et sa sympathie », a déclaré Didier Deschamps après le coup de sifflet final de France - Irlande du Nord.