Antoine Griezmann a quitté l’équipe de France : Son successeur est annoncé !

Ce lundi soir, l'équipe de France a battu l'Irlande du Nord à Lille. Grâce à un triplé de Michael Olise, les Bleus se sont imposés 3-1 au Stade Pierre Mauroy. Interrogé sur l'attaquant du Bayern, Elie Baup a laissé clairement qu'il était le digne successeur d'Antoine Griezmann chez les Tricolores.
Ce lundi soir, l'équipe de France a disputé son deuxième et dernier match de préparation à la Coupe du Monde 2026. En effet, les Bleus se sont frottés à l'Irlande du Nord au Stade Pierre Mauroy de Lille. Auteur d'un triplé, Michael Olise (24 ans) a été le grand artisan de la victoire tricolore (3-1). Ce qui n'a pas échappé à Elie Baup.
«C’est le joueur phare»
Lors d'un entretien accordé au Parisien, Elie Baup n'a pas tari d'éloges à l'égard de Michael Olise, laissant entendre qu'il était le digne héritier d'Antoine Griezmann (35 ans) en équipe de France. « Si c’était surtout le match de Michael Olise ? C’est énorme. Il a marqué sept buts déjà (en 17 capes). Il a un tel toucher de balle. Il est à la fois finisseur, mais en même temps passeur, il essaie de donner des bons ballons, il sait accélérer le jeu, il sait jouer avec les autres, il a toute une panoplie », s'est enflammé l'ancien coach de l'OM et de l'ASSE, avant d'en rajouter une couche.
«C'est celui qu’on a envie de voir»
« On l’avait vu avec le Bayern contre le PSG ou dans d’autres matchs, mais là, il le fait en équipe de France, c’est incroyable. C’est le joueur phare, qui est attendu, celui qu’on a envie de voir et qui fait se lever de son siège. Il travaille aussi pour récupérer le ballon. On parlait de l’après Griezmann et bien lui a un registre magnifique », a conclu Elie Baup.