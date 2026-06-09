Antoine Griezmann a quitté l’équipe de France : Son successeur est annoncé !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, l'équipe de France a battu l'Irlande du Nord à Lille. Grâce à un triplé de Michael Olise, les Bleus se sont imposés 3-1 au Stade Pierre Mauroy. Interrogé sur l'attaquant du Bayern, Elie Baup a laissé clairement qu'il était le digne successeur d'Antoine Griezmann chez les Tricolores.

Ce lundi soir, l'équipe de France a disputé son deuxième et dernier match de préparation à la Coupe du Monde 2026. En effet, les Bleus se sont frottés à l'Irlande du Nord au Stade Pierre Mauroy de Lille. Auteur d'un triplé, Michael Olise (24 ans) a été le grand artisan de la victoire tricolore (3-1). Ce qui n'a pas échappé à Elie Baup.

«C’est le joueur phare» Lors d'un entretien accordé au Parisien, Elie Baup n'a pas tari d'éloges à l'égard de Michael Olise, laissant entendre qu'il était le digne héritier d'Antoine Griezmann (35 ans) en équipe de France. « Si c’était surtout le match de Michael Olise ? C’est énorme. Il a marqué sept buts déjà (en 17 capes). Il a un tel toucher de balle. Il est à la fois finisseur, mais en même temps passeur, il essaie de donner des bons ballons, il sait accélérer le jeu, il sait jouer avec les autres, il a toute une panoplie », s'est enflammé l'ancien coach de l'OM et de l'ASSE, avant d'en rajouter une couche.