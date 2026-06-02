Transfert à l'OM : Antoine Griezmann «aurait rêvé d'être Marseillais» !

Après la Real Sociedad, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone, Antoine Griezmann va prochainement découvrir un quatrième club dans sa carrière professionnelle puisqu’il s’est engagé avec Orlando City en MLS. Le champion du monde n’aura donc jamais évolué en France, même s’il aurait rêvé d’évoluer un jour à l’OM si l’on en croit les dires de Dimitri Payet.
De 2014 à 2019 puis de 2021 à 2026, Antoine Griezmann aura porté les couleurs de l’Atlético de Madrid durant dix ans au total. La belle histoire d'amour a pris fin à l’issue de la saison car le Français s’est engagé avec Orlando City, lui qui a toujours rêvé d’évoluer en MLS. Toutefois, l’attaquant aurait également rêvé de jouer pour un club de Ligue 1 bien connu.
« Il aurait rêvé d'être Marseillais »
Lors d’un entretien accordé à la chaîne YouTube Ils Font Marseille, Dimitri Payet est revenu sur l’Euro 2016 et notamment l’ambiance du stade Vélodrome lors du match contre l’Albanie (victoire 2-0). Le public marseillais avait alors été énorme et cela aurait particulièrement séduit Antoine Griezmann, au point de s’imaginer évoluer un jour à l’OM selon l’ancien milieu offensif. « Dans l'avion du retour, ça ne parlait que du Vélodrome. Griezmann secrètement, il aurait rêvé d'être Marseillais, c'est sûr. Pourtant tu te dis que c'est des mecs qui jouent au Barça, à Madrid... mais ils ont vraiment vécu une émotion forte. Ce stade est différent. »
Antoine Griezmann n’aura jamais remporté le championnat espagnol
Finalement, Antoine Griezmann n’aura donc jamais rejoint l’OM et cela doit grandement attrister les supporters marseillais. Avant de rejoindre Orlando City dernièrement, le Français a fait toute sa carrière professionnelle en Espagne, que ce soit à la Real Sociedad, à l’Atlético de Madrid ou bien au FC Barcelone. Malheureusement, durant son passage chez nos voisins ibériques, Grizou n’a jamais réussi à remporter la Liga. La légende des Bleus a seulement mis la main sur une Coupe d’Espagne avec les Blaugrana, une Supercoupe de l’UEFA, une Supercoupe d’Espagne et une Ligue Europa avec les Colchoneros ainsi qu’un championnat de deuxième division avec la formation basque.