Transfert à l'OM : Antoine Griezmann «aurait rêvé d'être Marseillais» !

Alexis Brunet

Après la Real Sociedad, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone, Antoine Griezmann va prochainement découvrir un quatrième club dans sa carrière professionnelle puisqu’il s’est engagé avec Orlando City en MLS. Le champion du monde n’aura donc jamais évolué en France, même s’il aurait rêvé d’évoluer un jour à l’OM si l’on en croit les dires de Dimitri Payet.

De 2014 à 2019 puis de 2021 à 2026, Antoine Griezmann aura porté les couleurs de l’Atlético de Madrid durant dix ans au total. La belle histoire d'amour a pris fin à l’issue de la saison car le Français s’est engagé avec Orlando City, lui qui a toujours rêvé d’évoluer en MLS. Toutefois, l’attaquant aurait également rêvé de jouer pour un club de Ligue 1 bien connu.

« Il aurait rêvé d'être Marseillais » Lors d’un entretien accordé à la chaîne YouTube Ils Font Marseille, Dimitri Payet est revenu sur l’Euro 2016 et notamment l’ambiance du stade Vélodrome lors du match contre l’Albanie (victoire 2-0). Le public marseillais avait alors été énorme et cela aurait particulièrement séduit Antoine Griezmann, au point de s’imaginer évoluer un jour à l’OM selon l’ancien milieu offensif. « Dans l'avion du retour, ça ne parlait que du Vélodrome. Griezmann secrètement, il aurait rêvé d'être Marseillais, c'est sûr. Pourtant tu te dis que c'est des mecs qui jouent au Barça, à Madrid... mais ils ont vraiment vécu une émotion forte. Ce stade est différent. »