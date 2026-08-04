Grégory Lorenzi doit renoncer à un nouveau transfert : La crise financière plombe encore le mercato de l’OM !

Axel Cornic

Le mercato estival bat son plein et les supporters marseillais attendent toujours une première recrue. Plusieurs joueurs ont quitté l'Olympique de Marseille ces dernières semaines comme Mason Greenwood ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang, mais personne n'est arrivé pour les remplacer. Et ça ne devrait pas changer de sitôt...

On savait tous que l'été, allait être compliqué à Marseille. La saison dernière a laissé des traces profondes, mais il y a surtout la menace de l'UEFA, qui a déjà infligé une grosse amende et pourrait bien décider d'exclure l'OM de toute compétition européenne, sans un changement radical. Le mot d'ordre est donc austérité, avec un point très important mis sur les ventes et la baisse de la masse salariale.

« La priorité est de retrouver une santé financière » Dès sa prise de fonction, Grégory Lorenzi n'a pas voulu se cacher derrière des fausses excuses et a clairement expliqué la situation actuelle de l'OM. « La priorité est de retrouver une santé financière. Nous avons pris des engagements auprès de la DNCG et de l'UEFA que nous devons respecter. Cela passe forcément par des ventes ou des prêts afin de réduire la masse salariale. Sans cela, nous ne pourrons pas enregistrer de nouveaux joueurs » avait annoncé le nouveau directeur sportif marseillais.

« Notre rôle est de trouver le meilleur équilibre entre les impératifs financiers et la compétitivité sportive de l'équipe » « C'est la réalité de notre situation aujourd'hui. Nous écouterons les offres intéressantes pour certains joueurs majeurs » a poursuivi Grégory Lorenzi. « Dire le contraire serait mentir. Mais cela ne signifie pas que tout le monde partira. Notre rôle est de trouver le meilleur équilibre entre les impératifs financiers et la compétitivité sportive de l'équipe ». On a toutefois un peu de mal à voir cet équilibre pour le moment l'OM a enregistré plusieurs départs et d'autres devraient bientôt suivre.