L’OM après le Paris FC : Grégory Lorenzi relance le transfert d’Ilan Kebbal en pleine crise financière !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Obligé de revoir ses exigences à la baisse en termes de recrutement cet été à la suite de ses ennuis financiers, l'OM a du mal à enregistrer des arrivées pour le moment. Si le transfert de Mason Greenwood a permis de récupérer pas mal d'argent, l'OM avance prudemment. Un vieux dossier évoqué par Grégory Lorenzi refait surface et il concerne Ilan Kebbal, déjà cité précédemment.

Après une saison très décevante conclue loin des objectifs annoncés, l'OM a fini 5ème de Ligue 1 et disputera seulement la Ligue Europa la saison prochaine. Le club a connu une véritable crise au cours des derniers mois et finalement, Pablo Longoria, Medhi Benatia et Habib Beye ont fini par quitter les lieux. A moins de 3 semaines du début de la prochaine saison, Marseille va repartir au combat avec un nouvel encadrement, porté par Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. Ce dernier s'intéresse de près à Ilan Kebbal.

L'OM galère en pleine crise En difficulté sur le plan financier, l'OM a évité le pire : une rétrogradation à l'échelon inférieur. Mais forcément, le bilan financier ne permet pas au club d'avoir des exigences trop élevées pour son mercato cet été. Le club ne peut pas dépenser autant que les années précédentes. Forcément, cela pose problème pour mener à bien la mission de Grégory Lorenzi et Bruno Genesio de recréer un effectif convaincant. Avec les départs de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang notamment, le club de la cité phocéenne a besoin de renforts dans le secteur offensif. Justement, un nom est cité avec insistance.

Grégory Lorenzi sur la piste Ilan Kebbal Ancien joueur de Reims, Ilan Kebbal a participé à la magnifique aventure du Paris FC ces dernières années, club qui est parvenu à intégrer l'élite du championnat français. L'ailier droit de 28 ans est sous contrat avec le club parisien jusqu'en 2028 mais d'après les informations révélées par La Provence, son avenir pourrait basculer prochainement. Auteur d'une saison convaincante pour la première du Paris FC en Ligue 1 depuis près de 50 ans avec 9 buts et 4 passes décisives, Ilan Kebbal fait partie des pistes envisagées par la direction pour renforcer le secteur offensif.