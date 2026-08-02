Plus de 150M€ : Le PSG frappe un grand coup et réalise un mercato de tous les records, c’est du jamais vu depuis l’arrivée du Qatar !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, le PSG n'a pas passé beaucoup de temps sur le mercato estival pour étoffer son effectif. En effet, entre la première victoire en Ligue des champions et la deuxième, Luis Enrique a pu bénéficier quasiment du même effectif. Depuis quelques semaines, plusieurs joueurs ont quitté la capitale et ce n'est peut-être pas fini. Le PSG enregistre déjà plus de 150M€ de ventes depuis le début du mercato : une balance positive record.

Après son sacre historique obtenu en mai 2025, le PSG a fait le choix de repartir au combat avec quasiment les mêmes hommes. Le mercato estival de l'an dernier a donc été assez peu animé à part concernant le poste de gardien. Alors qu'il reste encore un mois de mercato, le club de la capitale n'a toujours pas dépensé le moindre euro pour recruter. En revanche, les ventes ont permis de récolter un peu plus de 150M€, un total sans précédent si l'on fait le bilan avec les dépenses.

150M€ de ventes, le PSG bat tous les records Comme le rapporte L'Equipe ce dimanche, les ventes du PSG ont permis au club de rapporter exactement 156M€ une fois que le transfert de Randal Kolo Muani sera officialisé. En effet, l'attaquant français, pas dans les plans de Luis Enrique, a fait son retour dans la capitale après son prêt à Tottenham. Il devrait rejoindre la Juventus de Turin, où il avait brillé lors de ses débuts également en prêt début 2025. L'opération serait estimée à 38M€ sans compter les potentiels 12M€ de bonus. C'est bien simple : depuis la prise de pouvoir du Qatar en 2011, jamais un mercato n'avait fait preuve d'un bilan comptable si positif. Mais il pourrait ne pas le rester longtemps...

Un record en danger ? Avec 156M€ de ventes lors de ce mercato estival, le PSG a fait fort mais ce n'est pas la somme la plus élevée récoltée lors d'une période. Si cette somme atteint la deuxième place, c'est parce que la saison 2023-2024 a atteint les 210,65M€. A l'époque, les transferts de Neymar et de Marco Verratti avaient largement contribué à cette somme mais le PSG avait énormément dépensé en contrepartie, négociant les arrivées de Randal Kolo Muani, d'Ousmane Dembélé ou encore de Manuel Ugarte. Cet été, Gonçalo Ramos a été vendu pour 74M€, Lee Kang-in pour 40M€ et Noham Kamara à 4,1M€ à Lyon.