Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est sur un petit nuage depuis 2025. Deux Ligues des champions, les trophées nationaux, la Coupe intercontinentale des clubs, la Supercoupe d'Europe... Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. De plus, le PSG a le Golden Boy, le Ballon d'or africain et le Ballon d'or dans ses rangs. Ce dernier est sur le point de prolonger son contrat, mais la succession d'Ousmane Dembélé doit être un sujet chaud pour la direction du PSG selon Grok.

« Si je veux prolonger ? On va voir si le PSG me propose un contrat. Je suis là, heureux, et j'espère que ça continuera longtemps. La saison prochaine, je serai à 100% là ». Voilà les propos tenus par Ousmane Dembélé à l'occasion du Media Day organisé au Campus PSG en mai dernier à quelques jours de sa deuxième finale de Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain qu'il finira par gagner aux tirs au but face à Arsenal (1-1 puis 4-3 au terme de la séance). En l'espace d'un an, Dembélé a changé de dimension au PSG. Repositionné à la pointe de l'attaque par Luis Enrique, Dembouz inscrivait 33 buts la saison dernière et 20 lors du dernier exercice. Ses performances en 2025 lui ont valu le premier Ballon d'or de sa carrière le 22 septembre dernier.

On a demandé à Grok ce que le PSG doit faire au sujet du successeur d'Ousmane Dembélé Et maintenant ? Luis Campos qui pilote le dossier en sa qualité de conseiller football du Paris Saint-Germain, semblerait avoir trouvé un accord de principe avec Moussa Sissoko. L'agent de Dembélé doit encore régler quelques détails avec les dirigeants du PSG selon Onze Mondial pour que cette affaire soit définitivement bouclée. Une décision logique selon Grok au vu des succès récents du PSG auxquels le numéro 10 des Rouge et Bleu a grandement contribué. Néanmoins, l'intelligence artificielle de X conseille au Paris Saint-Germain de d'ores et déjà travailler en coulisses sur la succession de l'attaquant de 29 ans bien qu'il soit en passe d'être encore un joueur du vestiaire pour plusieurs années encore, plus que 2028 moment où son contrat actuel arrivera à expiration.

«Intégrer un successeur prend du temps : scouting, adaptation au système de Luis Enrique, gestion du vestiaire» Prolongation rime avec succession pour Grok qui pointe l'historique des blessures d'Ousmane Dembélé victime de plusieurs pépins physiques ces derniers mois et son âge. Deux points qui doivent obliger le PSG à se préparer à la suite au risque d'une baisse de régime et d'une accumulation de blessures. « Le temps passe vite. Identifier, recruter et intégrer un successeur (ou un concurrent de haut niveau) prend du temps : scouting, adaptation au système de Luis Enrique, gestion du vestiaire, etc. Attendre 2027-2028 pour réagir serait tardif. Ce que le PSG peut / doit faire concrètement : Continuer le développement des jeunes déjà présents dans l'équipe première et à l'académie. Surveiller activement le marché des ailiers/attaquants de 20-24 ans (profils explosifs, bons dans le système de possession et de pressing) ».