«C'était mon idole» : On connait le seul joueur qui a réussi à faire rêver Zinedine Zidane... et ce n'est pas Maradona !

Axel Cornic

En tant que joueur, Zinedine Zidane a marqué toute une génération et encore aujourd'hui, les plus vieux tentent de décrire le joueur qu'il était aux jeunes qui n'ont pas pu le voir. Mais lorsqu'il était gamin, la légende vivante du football français était lui aussi en admiration devant un joueur en particulier.

Entraineur a succès, Zinedine Zidane a quasiment tout remporté en seulement quelques années sur le banc du Real Madrid. Et il a bien l'intention de faire de même en tant que sélectionneur. L'ancien numéro 10 a en effet remplacé Didier Deschamps à a tête de l'équipe de France, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2030.

Même Zinedine Zidane a son idole Mais de nos jours, l'entraineur semble avoir parfois effacé l'immense joueur qu'il a pu être. Les plus jeunes n'ont en effet pas pu voir Zidane remporter la Coupe du monde 1998 et certains ne l'ont même pas vu danser sur le Brésil, lors de l'édition 2006. Mais même lui, que certains idolâtrent, semble avoir son propre héros. Il s'agit évidemment d'Enzo Francescoli, que le jeune Zizou a pu admirer lorsqu'il a porté les couleurs de l'OM de 19989 à 1990.

« J’étais dans le stade, et je l’ai vu, je me suis dit : “Je veux être Enzo Francescoli" » Il avait évoqué cette passion pour l’Uruguayen dans un entretien accordé à So Foot en 2013, alors qu’il n’était même pas encore entraineur. « Enzo Francescoli c’était… pfff… Je l’ai découvert quand il est arrivé à Marseille… J’étais dans le stade, et je l’ai vu, je me suis dit : “Je veux être Enzo Francescoli" » avait déclaré Zinedine Zidane. « Sa façon de jouer, sa classe, ses buts, il était à la fois efficace et beau à voir jouer, il était l’élégance, et moi, j’étais un gamin… J’ai tout regardé, des cassettes, tout, c’était mon idole… ».