Le premier effet Zidane s'est déjà fait sentir en équipe de France !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Largement pressenti ces derniers mois pour devenir le prochain sélectionneur de l'Equipe de France, Zinédine Zidane a été présenté officiellement le 28 juillet prochain par la Fédération française de football. Le Ballon d'Or 1998 connaît déjà ses premières missions et après la Coupe du monde 2026, les Bleus seront de retour fin septembre. Les supporters ont déjà répondu présent.

Zinédine Zidane vient de prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l'Equipe de France, un poste qu'il convoitait beaucoup ces dernières années. Ancien entraîneur du Real Madrid, club duquel il est parti en 2021, il s'est fait discret ces dernières années. Après la déception de la Coupe du monde, Zidane aura pour mission de redresser la barre très vite et la France aura 4 rencontres de Ligue des nations à disputer fin septembre-début octobre. Le premier match des Bleus de l'ère Zidane au Stade de France affiche déjà complet.

Zinédine Zidane accède à son rêve Légende du football français, Zinédine Zidane apparaissait comme le seul candidat possible pour prendre la relève de Didier Deschamps, son ancien coéquipier. En effet, après 14 ans, Deschamps a connu beaucoup de succès et les attentes seront forcément élevées pour la suite. Lors de sa présentation officielle, il n'a pas caché son émotion de devenir le nouveau sélectionneur des Bleus. « Aujourd'hui est pour moi une continuité, un rêve. J'ai eu des propositions pendant quatre ou cinq ans pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. C'est la seule chose que je voulais faire. Je l'ai connue gamin, j'ai commencé minime, j'ai franchi toutes les étapes jusqu'à arriver à la sélection A. Je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner, c'est la seule chose qui m'anime » assure-t-il.

Des débuts très attendus pour Zidane S'il a été nommé officiellement cette semaine, ce n'est qu'à partir du 1er septembre que Zinédine Zidane commencera vraiment à accomplir ses missions. L'ancien champion du monde devra très vite se mettre dans le bain car la France a quatre premières rencontres de Ligue des nations à disputer à commencer par le 25 septembre contre la Turquie et le 28 contre la Belgique, à l'extérieur. Suivront dans la foulée deux autres matches au Stade de France cette fois, contre l'Italie et la Belgique à nouveau. Et le public répond déjà présent.