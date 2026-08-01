«Il souhaite rejoindre Paris» : Un transfert surprise se confirme au PSG, l'agent du joueur annonce un «accord de principe»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le mercato estival fait rage, le PSG avance bien dans un dossier surprise en ce moment. En effet le club de la capitale a jeté son dévolu sur Mika Godts, jeune ailier gauche de 21 ans qui évolue à l'Ajax Amsterdam depuis 2023. Son recrutement coïnciderait avec l'éventuel de Bradley Barcola, attendu du côté de Liverpool. L'agent du joueur belge confirme que les discussions ont porté leurs fruits entre les deux clubs.

Ailier gauche de 21 ans, Mika Godts a tapé dans l'œil du PSG en cette période de mercato. En effet le Belge a réalisé une grande saison avec l'Ajax Amsterdam, totalisant 17 buts et 12 passes décisives en 32 matches d'Eredivisie au cours de la dernière saison. International belge depuis cette année, il n'était pas dans la liste pour disputer la Coupe du monde 2026. Il pourrait changer de dimension en signant dans un club comme le PSG. Son agent annonce que les discussions sont en bonne voie.

Le PSG saute sur une nouvelle piste Après l'échec de la piste Yan Diomandé et le flou autour de l'avenir de Bradley Barcola, le PSG pourrait bientôt boucler un nouveau transfert. En effet, le club souhaite renforcer le côté gauche de son attaque et c'est vers Mika Godts que les regards se tournent dernièrement. Le Belge est sous contrat jusqu'en 2029 avec l'Ajax Amsterdam et le club néerlandais voudrait absolument garder sa pépite, en grande forme la saison dernière. Son agent révèle que le joueur est prêt à faire ses valises.

« Il souhaite rejoindre Paris » Si l'Ajax Amsterdam a déjà fait signe au PSG en faisant comprendre qu'ils veulent garder le joueur encore un peu, Mika Godts aurait d'autres ambitions pour la suite de sa carrière. « Nous réglerons les détails. Mika a pris connaissance de la proposition salariale et a donné son accord de principe. Le PSG a clairement fait savoir qu'il voulait absolument Mika. Et Mika souhaite rejoindre Paris, ce qui me semble logique lorsqu'on a l'opportunité de passer de l'Eredivisie à un club double vainqueur de la Ligue des champions. Lui et sa femme sont très heureux à Amsterdam, et Mika avait à cœur de remporter d'autres trophées avec l'Ajax. Mais lorsqu'une telle opportunité se présente, ça change la donne » assure Niels De Jonck, l'agent du joueur pour De Telegraaf.