Pablo Longoria, la descente aux enfers depuis son départ de Marseille : L'ancien président de l'OM vit un calvaire à River Plate

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le 23 mars dernier, Pablo Longoria quittait officiellement l’OM, dont il a été le président pendant cinq ans, lui qui avait déjà été mis en retrait un mois auparavant. Depuis, l’Espagnol a rebondi en Argentine, où il est devenu le directeur sportif de River Plate, mais ses méthodes commenceraient à crisper, aussi bien sa direction que ses joueurs.

« Je viens de tourner une page importante et très significative de ma carrière. » Dans un message publié sur LinkedIn, Pablo Longoria faisait ses adieux à l’OM le 23 mars dernier. Arrivé à l’été 2020 en tant que directeur sportif, le dirigeant espagnol avait été propulsé président quelques mois plus tard, à la suite du départ de Jacques-Henri Eyraud. Il n’a pas survécu à la crise traversée par le club courant février, entre une élimination en Ligue des champions à la suite d’une défaite à Bruges (0-3), suivi quelques jours après d’une humiliation contre le PSG (0-5), puis du départ de Roberto De Zerbi.

« On ne sait pas très bien pourquoi il a été choisi… » Au mois d’avril, Pablo Longoria a été nommé directeur sportif de River Plate. Déjà à ce moment-là, Andres Burgo, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages sur le club argentin, s’était interrogé sur son arrivée auprès de L’Équipe : « C'est un pas vers une professionnalisation de certaines fonctions qui ne le sont pas dans le football argentin. On ne sait pas très bien pourquoi il a été choisi... Est-ce qu'il a le bagage suffisant sur le football sud-américain et argentin pour occuper ce poste ? » Il semblerait que ses doutes étaient fondés, car le début d’aventure de Pablo Longoria en Argentine n’a pas l’air de très bien se passer.

« Pablo Longoria est déjà dans le collimateur de Stefano Di Carlo » « Les supporters de River ne connaissent même pas la voix de Pablo Longoria, mais ce qui est clair, c’est qu’il règne actuellement un mécontentement général », a écrit le média argentin Bola VIP. Venu avec l’objectif de dégraisser l’effectif, Pablo Longoria n’a pas rempli sa mission pour le moment, et cela commence à agacer sa direction. « Pablo Longoria est déjà dans le collimateur de Stefano Di Carlo (président de River Plate). C’est un employé de River, ce n’est pas un dirigeant. On l’a fait venir pour vendre ou prêter des joueurs, et il ne l’a pas fait », a expliqué le journaliste Leo Uranga sur Picado TV.