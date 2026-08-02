«Tu es plus rapide que ton frère» : Ethan Mbappé choque tout le monde au LOSC !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur d’un doublé samedi en match amical face à Louvain (6-3), Ethan Mbappé sera très certainement un joueur qui compte pour Davide Ancelotti la saison prochaine. Le nouvel entraîneur du LOSC veut le protéger et faire en sorte qu’il reste en bonne santé, lui qui a déjà connu plusieurs blessures, tandis que son coéquipier Ngal'ayel Mukau attend qu’il exploite ses qualités de vitesse.

Arrivé au LOSC il y a deux ans en provenance du PSG, Ethan Mbappé doit maintenant confirmer tout son potentiel. Cela commencera par réussir à rester en bonne santé. La saison dernière, le joueur âgé de seulement 19 ans a vu sa saison être contrariée par plusieurs blessures qui l’ont empêché d’enchaîner les rencontres.

« C'est un joueur qui a beaucoup de talent » Entré en seconde période et auteur d’un doublé samedi lors de la victoire des Dogues face à Louvain (6-3) en match amical, Ethan Mbappé semble en tout cas être un joueur sur lequel compte Davide Ancelotti. « C'est un joueur qui a beaucoup de talent. Pour moi, la priorité avec lui, c'est qu'il n'ait pas de blessures, qu'il arrive dans un bon état physique. Ethan a fait une très bonne entrée et a été réaliste. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu en première mi-temps », a déclaré le nouvel entraîneur du LOSC, dans des propos relayés par L’Équipe. « C'est pour ça qu'il lui faut de la continuité. C'est un joueur qu'il faut préserver. Il est très jeune. Il faut aller doucement avec lui. Il va très vite, il élimine bien. Moi, je vais être exigeant avec lui aussi défensivement. Parce que je pense qu'il peut aider. Il a des améliorations à faire. »

« Je pense qu'il n'est pas conscient de sa vitesse ! » « Moi, je dis tout le temps à Ethan : "Tu es plus rapide que ton frère !" Donc, je lui ai dit (face à Louvain) de pousser, de pousser, d'y aller. Parce qu'il va très, très vite. Je pense qu'il n'est pas conscient de sa vitesse ! », estime son coéquipier Ngal'ayel Mukau (21 ans), pas beaucoup plus âgé qu’Ethan Mbappé, mais qui « essaie de lui donner des conseils. Et j'espère qu'il va faire une très bonne saison. Parce que ça va être une saison importante pour lui. Quand il a eu ses blessures, je l'ai motivé comme tout le monde. Car on est un groupe très, très proche. On le pousse à travailler. Aujourd'hui, ça a payé. »