Transfert au PSG : Annoncé sur le départ, Bradley Barcola surprend des fans à Paris (la vidéo est devenue virale)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'histoire entre Bradley Barcola et le Paris Saint-Germain va-t-elle trouver son épilogue d'ici la clôture du mercato le 1er septembre ? Alors que le contrat de l'international français prend fin le 30 juin 2028, aucune prolongation ne devrait être signée sous décision du joueur et de son agent. En parallèle, Liverpool pousse en coulisse afin de s'attacher les services du joueur de 23 ans qui anime en partie l'actualité mercato du PSG. En vacances avant sa reprise en fin de semaine prochaine au Paris Saint-Germain ou ailleurs, Barcola a réservé une surprise aux usagers du périphérique parisien.

A l'instar d'Ousmane Dembélé, cela fait de longs mois que le dossier Bradley Barcola figure sur la to do list de Luis Campos. Le conseiller football du PSG a d'ailleurs discuté à plusieurs reprises avec l'entourage de l'international français, représenté par Moussa Sissoko qui gère également les intérêts de Dembélé et de Désiré Doué dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Le10sport.com vous dévoilait en décembre 2025 et le 10 mai dernier que les échanges entre les parties concernées n'étaient pas positifs vis-à-vis d'une prolongation du bail de l'attaquant latéral de 23 ans courant jusqu'en juin 2028. Liverpool était déjà très emballé par l'idée de recruter Barcola et le temps n'a fait que confirmer nos informations exclusives.

«Bradley Barcola est très proche de Liverpool. Il est super excité par Liverpool» Sur sa chaîne YouTube où il est très actif depuis le début du mercato estival le 15 juin dernier, Fabrizio Romano assurait que le transfert de Bradley Barcola à Liverpool était d'actualité, mais qu'il pourrait s'éterniser au vu de la complexité financière du deal pour les Reds, le Paris Saint-Germain réclamant 170M€ selon RMC Sport, mais aussi en raison d'un remplaçant à dénicher sur le marché. « Les contacts continuent pour Bradley Barcola. Liverpool, le PSG et les agents du joueur sont régulièrement en contact. Le point important de ce dossier sera l’indemnité de transfert. Parce que concernant le contrat, les termes personnels et le projet, il n’y aura pas de problème. Bradley Barcola est très proche de Liverpool. Il est super excité par Liverpool. Les contacts se poursuivent. Evidemment, pour voir Bradley Barcola à Liverpool, cela nécessitera une grosse somme d’argent. Donc Liverpool devra définir le montant qu’ils souhaitent offrir au PSG pour savoir quand et comment ils pourront boucler le deal pour Bradley Barcola ».

«Liverpool veut Barcola et fera une offre» Selon le journaliste italien, cette première quinzaine d'août, Bradley Barcola ayant été engagé avec l'équipe de France jusqu'à la petite finale de la Coupe du monde 2026 le 18 juillet, s'annonce décisive pour la suite du feuilleton. « Il n’y a rien d’imminent. J’ai entendu parler d’une offre qui allait arriver, ce n’est pas à propos de ça. Une offre va partir, évidemment. Liverpool veut Barcola et fera une offre. Mais il s’agit de trouver un accord financier avec le PSG. C’est le point clé. Et cela pourrait prendre du temps parce que le PSG a déjà perdu quelques joueurs en attaque. Il faudra donc laisser du temps au PSG pour trouver des solutions pour leur attaque ».

😅 Tu es tranquillement en train de rouler sur le périph parisien à côté d'un gros gamos quand tout à coup... pic.twitter.com/gJjz2iGYVg — RMC Sport (@RMCsport) August 2, 2026